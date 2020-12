Hospitalisation de George Clooney: quels sont les risques d’une perte de poids trop rapide?

L'ESSENTIEL La perte de poids est considérée comme excessive lorsqu'elle dépasse environ deux kilos par mois pour un homme et un kilo par mois pour une femme.

La perte de poids rapide s'accompagne de fatigue, d'une baisse de l'immunité, d'une anémie et du développement d'infections.

Si la perte de poids se prolonge dans le temps, elle peut conduire à une anorexie mentale.

L’enfer est pavé de bonnes intentions, et à trop vouloir bien faire, on peut mettre sa vie en péril. Pour les besoins de son nouveau film, The Midnight Sky, qui sortira sur Netflix le 23 décembre prochain, l’acteur américain George Clooney avait perdu 12 kilos en quelques semaines. En malmenant son corps de la sorte, il a été hospitalisé après s’être plaint de douleurs à l’estomac. Sur place, les médecins lui ont découvert une pancréatite, une inflammation du pancréas.

Des signes qui ne trompent pas

“Médicalement parlant, la perte de poids trop rapide débute lorsqu’elle est supérieure à un kilo par semaine, indique Patrick Serog, médecin nutritionniste. Si vous êtes au-delà de quatre kilos par mois, c’est une perte très rapide.” Chez des personnes avec un indice de masse corporel (IMC) sain, c’est-à-dire situé entre 20 et 25, la perte de poids normale est d’environ deux kilos par mois pour un homme et un kilo par mois pour une femme.

Au-delà d’une perte de plus de deux kilos par mois, notre corps commence à montrer des signes de faiblesse qu’il ne faut pas négliger. “L’un des premiers signes, c’est la fatigue, affirme Patrick Serog. Après, il y a une diminution de la force musculaire, puis l’apparition d’infections opportunistes. Tout à coup, vous vous apercevez que vous attrapez plus facilement une angine, un rhume, toutes les bactéries qui tournent autour de vous. C’est à cause de la diminution de l’immunité qui vous rend plus vulnérable aux infections.”

“On ne se sent pas glisser vers l’anorexie mentale”

Si dans le cas de George Clooney, l’acteur s’est plaint de symptômes qui ont été identifiés comme étant une pancréatite, la maladie ne s’est pas directement déclenchée à cause de sa perte de poids rapide, mais cette dernière a “réveillé” un problème plus profond. “Il est tout à fait possible qu’il ait eu préalablement une déficience au niveau de son pancréas et qu’à la suite de son amaigrissement rapide, il y ait eu une aggravation de ce côté-là, qu’il arrivait auparavant à maîtriser parce qu’il était en pleine forme, souligne Patrick Serog. En fait, tout ce que vous avez en sommeil en vous s’aggrave lorsqu’il y a un amaigrissement rapide".

Pour le médecin nutritionniste, un régime alimentaire restrictif a toutes les chances d’aboutir à un état de grande faiblesse qui déclenchera une anémie et des infections multiples. Certains de ces symptômes sont d’ailleurs similaires aux personnes anorexiques mentales.

“Ces régimes très restrictifs ont le grand inconvénient, même s’ils sont protéinés, d'entraîner une fonte musculaire très importante. Et puis, il y a un risque d’anorexie mentale. Le plaisir de maigrir et le plaisir de manger aussi peu deviennent extrêmement puissants, et entraînent une envie de manger encore moins. On voit son corps changer, on est content, on pense maîtriser la situation mais finalement, on ne se sent pas glisser vers l’anorexie mentale. Le risque, c’est qu’on ne se connaît pas suffisamment pour savoir si on est capable ou non de résister.”