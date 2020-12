L'ESSENTIEL Certains régimes s'appuient sur des aliments à consommer suivant le groupe sanguin auquel on appartient

Aucun lien n'existe en fait entre groupe sanguin et mode d'alimentation

Régime crétois, régime cétogène, régime Dukan : il existe une multitude de programmes alimentaires réputés pour leur capacité à nous faire perdre du poids. Tous ne sont pas bons à suivre, soit parce qu’ils risquent de nous mettre en danger, soit parce qu’ils sont tout simplement inefficaces. Dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, une équipe de recherche a testé les effets du régime basé sur le groupe sanguin. D’après ce dernier, les personnes du groupe sanguin A tireraient le plus de bénéfices d’une alimentation riche en végétaux. À l’inverse, les personnes du groupe B devraient adopter une alimentation très protéinée.

Un régime végétarien aux effets positifs

Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont analysé les effets d’une alimentation entièrement végétale sur un groupe de personnes en surpoids. Pendant 16 semaines, la moitié des participants a suivi ce type de programme alimentaire. L’autre partie du groupe n’a rien changé à ses habitudes. Le premier constat des scientifiques est qu’une alimentation végane est bénéfique pour le métabolisme : les participants l’ayant adoptée pendant l’étude ont brûlé plus de calories après les repas, en comparaison au groupe de contrôle.

Le groupe sanguin n’a aucun impact

Dans un deuxième temps, l’équipe scientifique a étudié les liens précis entre groupe sanguin et régime alimentaire. Ils ont analysé le poids, le taux de lipides dans le sang et la glycémie des différents participants. Ensuite, ils ont classé ces résultats selon le groupe sanguin. Leurs conclusions sont formelles : "nous avons constaté que le groupe sanguin n’a engendré aucune différence", explique l’auteur principal de la recherche Neal Barnard. "Alors que le régime basé sur le groupe sanguin affirme qu’une alimentation végétarienne est meilleure pour les personnes du groupe A, et moins bonne pour celles du groupe B, il s’avère qu’elle est bénéfique pour tout le monde, quel que soit le groupe sanguin." Le chercheur ajoute qu’il n’y a aucune preuve qu’un régime riche en viande soit bon pour quiconque.

Plus de légumes, moins de viande !

"Notre étude montre que tous les groupes sanguins tirent des effets positifs d’une alimentation végane, basée sur une consommation de fruits et légumes, de céréales complètes, en particulier en ce qui concerne la perte de poids et la santé cardio-métabolique chez les adultes en surpoids", ajoute-t-il. Si adopter une alimentation entièrement végétarienne ou végane peut présenter des risques pour certaines catégories de population, lorsqu’elle n’est pas totalement équilibrée, les directives officielles nous incitent à augmenter la part des végétaux dans nos repas. En janvier 2019, Santé publique France a justement mis à jour ses recommandations. Pour être en meilleure santé, l’organisme nous suggère de réduire la quantité de viande consommée, et d’augmenter la proportion de légumes secs dans notre alimentation, ainsi que celle de légumes et de fruits.