Un masque spécial pour les sourds et malentendants

L'ESSENTIEL Un masque avec une fenêtre transparente au niveau des lèvres a été conçu pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes de communiquer.

Ce masque n'est pas commercialisé mais l'association “Main dans la main” a mis un tutoriel en ligne.

Pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus, le port du masque a été généralisé à travers la France. S’il offre une protection efficace, il coupe certaines personnes de vie sociale, notamment les sourds et malentendants qui se basent essentiellement sur la lecture des lèvres pour communiquer. Pour y remédier, l’association “Main dans la main” a mis au point un masque spécial qui permet de rétablir l’équilibre grâce à une fenêtre transparente au niveau de la bouche.

Un masque aux normes, lavable et réutilisable

Après quasiment deux mois de confinement, les personnes souffrant de surdité et les malentendants peinent à retrouver une vie sociale. “Comme beaucoup de personnes malentendantes, je pratique la lecture labiale (sur les lèvres) donc impossible avec un masque normal, a témoigné Jean, malentendant, à France 3. Quand on me parle, malgré mes appareils, j’arrive à saisir quelques bribes mais l’ensemble de la conversation c'est impossible.” Un handicap qui coupe tout lien social. “Quand je vois des personnes que je connais qui sont susceptibles de me dire quelques mots, je préfère les éviter parce que j’ai trop peur de mal comprendre et de mal répondre”, poursuit-il.

Pour y remédier, l’association Main dans la main a confectionné un masque avec une fenêtre transparente au niveau de la bouche. “On a cherché dans différents tutoriels pour trouver le masque qui conviendrait le mieux en respectant les normes Afnor, pour qu’ils puissent être réutilisables, lavables à 60°C mais aussi que la partie transparente puisse être retirée, précise Kelly Morellon, présidente de l’association. Notre autre problème, c’est que lorsque l’on parle avec le masque, il y a beaucoup de buée qui se crée. Donc on met un peu de savon qu’on frotte sur le plastique et ça marche plutôt pas mal.”

En route vers l’accessibilité des masques de mère en fille. Publiée par Association Main dans la Main sur Vendredi 15 mai 2020

Pas disponible dans le commerce mais un tuto existe

Le masque n’est pas encore disponible dans le commerce mais l’association a mis un tutoriel en ligne. Il pourrait être largement utilisé, notamment dans les commerces. “Par exemple, la caisse réservée aux personnes en situation de handicap dans un supermarché, pourquoi ne pas proposer à la caissière un masque transparent ?”, interroge Kelly Morellon. France 3 a également donné la parole à Nathalie, une hôtesse de caisse malentendante. Pour elle, impossible de communiquer avec les clients à travers le masque et la solution imaginée du masque avec une fenêtre transparente pourrait tout changer. “J’ai fait une pancarte où il est marqué : ‘Je suis sourde, impossible de lire sur vos lèvres. Mimez au lieu de parler, avec tous mes remerciements’.”