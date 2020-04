Coronavirus : l'Assemblée nationale s'essaie à la méditation pour apaiser les tensions

L'ESSENTIEL Les députés sont eux aussi touchés par le stress de l'épidémie et un travail législatif accéléré

Plusieurs d'entre-eux se sont initiés à la méditation de pleine conscience

Des études montrent que cette pratique réduirait les signes d'anxiété et de dépression

La méditation est très en vogue et beaucoup profitent du confinement pour s'y initier. A l'Assemblée nationale, le député LREM d'Ille-et-Vilaine Gaël Le Bohec, qui coordonnait déjà des séances ces derniers mois, selon le Canard Enchaîné, a proposé “un nouveau cycle de méditation de pleine conscience” à ses confrères.

“Ce n'est pas un truc d'hurluberlu”

Tous confinés, les députés et leurs collaborateurs peuvent désormais pratiquer la méditation à distance grâce à l'application Zoom, tous les jeudis en suivant l'enseignement de deux “spécialistes” de la pleine conscience : le docteur Jean-Gérard Bloch et la sophrologue Geneviève Hamelet. L'initiative de Gaël Le Bohec aurait déjà conquis une quinzaine d'élus.

‘Je suis peut-être un peu 'provoc', mais ça fait 20 ans que les grandes entreprises s'y mettent. On voit que l'armée ou des préfectures s'y intéressent. On a vingt ans de retard à l'Assemblée, a-t-il précisé à l'AFP. Ce n'est pas un truc d'hurluberlu. Il y a de plus en plus d'études scientifiques, notamment une de l'Inserm, sur les bienfaits de la méditation en matière de prévention.”

“Le coût des huit séances se monte à 300€ TTC pour le ‘tarif députés’ et à 150€ TTC pour le ‘tarif collaborateurs’”, écrit-il dans un mail envoyé à ses confrères que l'AFP a pu consulter. Des sommes que les élus doivent pour le moment payer de leur poche, mais “la question est encore ouverte. (...) J'estime personnellement que cela devrait être pris en charge par l'Assemblée”, a-t-il précisé au Canard Enchaîné.

Les bienfaits de la méditation

La méditation est de plus en plus pratiquée, que ce soit dans la vie privée ou en entreprise pour apaiser les tensions et stimuler la productivité des salariés. En 2017, des chercheurs de l’Inserm basés à Caen et Lyon ont fait passer des examens d’imagerie cérébrale à 73 personnes âgées de 65 ans en moyenne, dont certaines étaient “expertes en méditation” (avec 15 000 à 30 000 heures de méditation à leur actif). Ils ont découvert que les participants présentaient des différences significatives au niveau de certaines régions du cerveau et que la méditation permettait de ralentir le vieillissement.

Une récente étude parue dans la revue Brain and Cognition a également montré que les participants ayant pratiqué quotidiennement la méditation transcendantale pendant trois mois ont ressenti une nette diminution du stress et de l’anxiété. “Plus précisément, suite à la pratique de la méditation transcendantale, le groupe de méditants a rapporté une réduction des scores psychométriques reflétant la dépression, l'anxiété et le stress perçus en opposition à la résilience et aux compétences sociales”, notent les chercheurs.

“L'avantage de la méditation c'est qu'il n'y a pas de contre-indication, plus on la pratique, plus cela devient facile et plein de vertus, nous expliquait un moine bouddhiste dans un récent entretien. C'est presque un art de vivre. On peut l'utiliser comme un outil pour assouplir l'esprit et lui donner des capacités de plus en plus grandes. Elle permet de prendre du recul, d'apaiser les tensions et le stress.”