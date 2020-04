Méditation : une application mobile pour aider les médecins à lutter contre l'anxiété

Déjà éprouvés par la crise des hôpitaux qui dure depuis plusieurs années, les personnels soignants sont désormais en première ligne de l'épidémie de coronavirus malgré un manque de moyens et de matériel consternant.

“Les personnels soignants subissent actuellement une pression énorme, affirme le docteur Jud Brewer, directeur de la recherche et de l'innovation au Mindfulness Center de l'université Brown (Etats-Unis). L'épuisement des médecins atteignait déjà des proportions importantes avant le déclenchement de cette pandémie”, mais leurs conditions de travail n'ont fait qu'empirer avec la prévalence toujours plus importante des cas de coronavirus dans le monde.

C'est pourquoi Jud Brewer et ses collègues ont développé une application mobile de méditation de pleine conscience appelée Unwinding Anxiety, qu'ils ont testée sur 34 médecins. Leurs travaux ont été publiés dans la revue JMIR mHealth and uHealth.

10 minutes de méditation par jour

L'efficacité d'un programme de méditation n'avait encore jamais été testée sur un groupe de médecins. "Les cliniciens ont besoin d'outils efficaces pour les aider à réduire leur niveaux d'anxiété et d'épuisement professionnel, estime Jud Brewer. La thérapie numérique est une solution idéale parce qu'ils peuvent les utiliser à petites doses, n'importe où, selon leurs horaires.”

L'application en question met à disposition des séances de méditation quotidiennes de 10 minutes. Est-ce bien suffisant pour réussir à apaiser l'anxiété ? Guèn Kelsang Tonpa, moine bouddhiste depuis 2006 et enseignant au centre de méditation Kadampa Paris, nous expliquait dans un récent entretien que ce n'était pas la durée, mais la répétition qui comptait. Il recommande ainsi de s'initier à la méditation par des séances courtes de 5 à 10 minutes et estime que méditer 10 minutes plusieurs fois par jour est plus efficace que d'y consacrer une heure.

57% d'anxiété en moins

Cette application consiste à réduire l'anxiété en aidant les utilisateurs à identifier leurs pensées négatives et à y être moins sensibles, à prendre du recul. Trois mois après avoir utilisé l'application pendant 30 jours, l'anxiété des médecins aurait baissé de 57%.

De nouveaux tests sont prévus, mais les chercheurs ont bon espoir : “L'industrie pharmaceutique n'a mis en vente aucun nouveau médicament anti-anxiété depuis des décennies et, à ma connaissance, aucun n'est en préparation, explique Jud Brewer. Nous avons besoin de traitements efficaces, en particulier de ceux qui peuvent être largement distribués à faible coût. La thérapeutique numérique est la prochaine vague de traitements.”