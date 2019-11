Comment arrêter de materner son conjoint ?

Si prendre soin de son compagnon quand il est malade ou le soutenir quand il traverse une période de difficultés est tout à fait normal, materner et prendre le rôle de sa mère peut devenir un problème pour le couple. En l'infantilisant, vous remettez en en cause sa virilité, créant ainsi des conflits à long terme.

Pourquoi materner son conjoint ?

Se montrer très critique vis-à-vis de certains des comportements de son conjoint, intrusive dans sa vie tout en l'empêchant d'avoir son autonomie, peut en réalité masquer un manque de confiance en soi, et une peur de l'abandon. En l'infantilisation, le réprimandant, et contrôlant tous les aspects de sa vie, vous lui donnez l'impression de ne pas lui faire confiance et de ne pas le laisser s'affirmer entant qu'adulte.

Ce comportement très intrusif peut être exacerbé par l'arrivée d'un enfant avec une tendance à projeter le maternage à tous les membres de la famille. Les conséquences sur le couple peuvent être désastreuses, en particulier sur la sexualité.

Comment prendre conscience que son compagnon est un adulte ?

En pensant lui donner des conseils bien attentionnés ou en lui rappelant de ne pas oublier de faire ce qu'il a à faire, vous n'avez qu'une seule chose en tête : l'aider. Pourtant, en agissant comme s’il était votre enfant, vous l'empêchez de s'exprimer et d'affirmer son autonomie. À trop vouloir le chouchouter, vous risquez d'oublier que c'est bel et bien un adulte qui peut faire ses choix pour lui-même.

Le risque à long terme, c'est que votre compagnon se rebelle, comme un adolescent, ou comme il a pu le faire avec sa propre mère. Plutôt que de l'infantiliser, laissez-le s'exprimer et faire ses propres choix. S'il oublie de faire quelque chose ou qu'il ne mange pas comme vous l'auriez souhaité, respectez-le, c’est un adulte !

En savoir plus : "Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus", de John Gray, aux éditions J'ai lu.

Ce sujet vous intéresse ? Venez en discuter sur notre forum ! Accéder au forum