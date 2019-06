Quand faut-il faire une thérapie de couple ?

Inutile d'attendre d'être au pied du mur pour consulter un thérapeute pour couple. Toutes les relations connaissent des moments plus difficiles. C’est quand les disputes se multiplient et que l'on n'arrive plus à se parler sans crier que l'intervention d'un professionnel peut sauver une histoire d'amour.

Quel est le rôle du thérapeute pour couple ?

Le rôle du professionnel est de rétablir un dialogue en écoutant les deux parties, tout en facilitant la communication. En conservant sa neutralité, comme un arbitre, il joue les médiateurs et aide à traduire les propos de chacun tout en décryptant la vie du couple.

En quoi consiste la thérapie de couple ?

En général, le premier rendez-vous aborde le ressenti de chacun sur la crise qu'ils traversent. Le thérapeute demande les raisons de leur présence pour mieux entrer dans le vif du sujet.



Ensuite, pour aider chaque conjoint à mieux comprendre ce que ressent l'autre, le thérapeute peut utiliser des jeux de rôles en faisant rejouer une dispute et en analysant ensuite la vidéo. Ce petit exercice très utile permet de prendre conscience de son attitude et du langage.



Progressivement, le thérapeute cherche dans les événements passés et l'histoire du couple l'origine du conflit. De cette façon, il met en lumière les événements de l'enfance, le rôle des parents, ou la place de la famille pour donner un nouvel éclairage sur le fonctionnement actuel du couple.

À quel moment faut-il consulter ?

Il est préférable de ne pas attendre que le conflit s'installe pour consulter. Quand la crise commence à rendre la communication difficile, certains couples n'arrivent plus à recoller les morceaux et s'éloignent trop longtemps.



À partir du moment où l'un des deux va mal, il est nécessaire de consulter. En amour, il n'y a pas de raison d'être malheureux.



En savoir plus : "Qui sont ces couples heureux ? : Surmonter les crises et les conflits du couple" de Yvon Dallaire, éditions Le livre de poche.