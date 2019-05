Pologne : elle donne naissance à des sextuplés

C’est un événement rare, qui avait seulement une chance sur 4,7 milliards de se produire, selon les médecins. A Cracovie, une jeune Polonaise, déjà mère d’un enfant, a accouché de sextuplés. Il s’agit de quatre filles et deux garçons, nés par césarienne à la 29e semaine de grossesse.

"Aussi bien la mère que les enfants se portent bien", a indiqué une porte-parole de l'hôpital. Les six nourrissons pèsent entre 890 et 1 300 grammes, selon les médecins, et seront en couveuse pour plusieurs semaines. Selon le président polonais, Andrzej Duda, "il s’agit du premier cas du genre en Pologne".

Niesamowita wiadomo??! W Krakowie urodzi?y si? dzi? 6-raczki. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Mama i Dzieci (4 dziewczynki i 2 ch?opców) czuj? si? dobrze (jak na t? wyj?tkow? sytuacj?). Gratulacje i podzi?kowania dla Rodzicow i Personelu Medycznego! https://t.co/UoEx57e4YK — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 20 mai 2019

Un sixième bébé surprise

Alors que les médecins s'attendaient à l’arrivée de quintuplés, un sixième bébé est arrivé par surprise. Heureusement, l'accouchement s'est bien passé : "La mère est très active, souriante et heureuse. Elle a pu toucher le sixième bébé en attendant l'arrivée de la sixième couveuse", précise le médecin.

L’hôpital explique que l’un des enfants a eu besoin d'intubation, mais qu’il est déjà préparé à revenir à la respiration non invasive. En effet, les six frères et sœurs sont de grands prématurés et sont, pour le moment, incapables de contrôler eux-mêmes leur respiration. Dans la couveuse, les bébés sont nourris grâce à un petit tube qui passe directement dans l'estomac par la narine ou la bouche, afin de minimiser les efforts nécessaires pour téter et avaler.