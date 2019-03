11 choses que le corps fait pendant que vous dormez

Un sondage réalisé pour l’ Observatoire du Sommeil a montré que les Français dormaient plutôt mal. Alors que 43% d’entre eux auraient déjà consulté un professionnel de santé pour des problèmes de sommeil, le site Business Insider a décidé de faire le point sur l’importance de bien dormir. Comment le sommeil se manifeste-t-il biologiquement et quel pouvoirs a-t-il sur notre organisme ?

1/ Le sommeil à ondes lentes et le sommeil paradoxal

Quand vous dormez, votre corps passe par plusieurs phases de sommeil, regroupées en deux grandes catégories : le sommeil à ondes lentes (Non-REM), et le sommeil paradoxal ou REM (Rapid Eye Movement car les yeux s’agitent de façon instable). Pendant cette étape, votre cerveau passe de la production d’ondes alpha (non réveil) et étha (associées à un état de rêverie) à des ondes délta plus lentes (sommeil profond et sans rêves).

2/ La paralysie des muscles

Autre fait intéressant dans la manière dont fonctionne le sommeil : il paralyse vos muscles. Pendant le sommeil paradoxal, le cortex frontal, qui contrôle les mouvements du corps, est quasiment éteint et fort heureusement. En effet, certaines personnes ne connaissent pas cette paralysie et réalisent physiquement leur rêve, ce qui peut être très dangereux pour elles et les autres.

3/ La température de votre corps diminue

Lors du sommeil paradoxal, votre système nerveux sympathique se détend, votre tension artérielle chute, votre respiration ralentit et votre température diminue car les cellules qui la régulent s’éteignent. Ainsi, votre température corporelle est au plus bas quelques heures avant votre réveil. C’est pourquoi, dormir dans un endroit frais peut signaler à votre corps qu’il est temps pour lui de se reposer.

4/ Renforcer son système immunitaire

Vous avez sans doute déjà dû le remarquer : plus vous êtes faible et fatigué, plus vous avez tendance à attraper toutes les maladies qui passent. Et pour cause : un bon sommeil est la clé d’un organisme fort. Alors que vous dormez, ce dernier combat les infections en libérant des cytokines, des protéines sécrétées par les cellules de l’organisme qui agissent comme médiateurs chimiques.

5/ Eviter les troubles de l'humeur

Autre preuve de l’importance du sommeil pour un organisme en bonne santé : il aide à réguler les neurotransmetteurs (molécules permettant au cerveau d’envoyer des messages entre les neurones, dont la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine). Quand vous neurotransmetteurs sont déséquilibrés, votre cerveau ne fonctionne pas aussi bien : vous êtes moins alerte que d’habitude, votre humeur est changeante voire maussade. De nombreuses études font d’ailleurs le lien entre troubles du sommeil et dépression. Par ailleurs, des recherches ont confirmé que les risques d'être impliqué dans un accident de voiture quadruplaient pour les personnes dormant moins de cinq heures par nuit. A contrario, bien dormir et suffisamment permet de maintenir les niveaux de neurotransmetteurs stables : vous êtes de meilleure humeur et plus concentré.

6/Améliorer sa mémoire

La plupart des gens vivent six cycles REM par nuit, chacun durant environ 90 minutes. Ce sommeil étant celui où vous faites la plupart de vos rêves, votre cerveau devient plus actif : il trie les souvenirs et analyse les informations de la journée, ce qui aide au renforcement de la mémoire à long terme. "Le rêve est très différent dans le sommeil non-REM que dans le sommeil REM. Les rêves non-REM sont beaucoup plus littéraux et précis ; c'est surtout notre cerveau qui repasse les souvenirs de la journée précédente. D'un autre côté, le sommeil paradoxal est le moment où se produit le côté créatif, abstrait et fou du rêve", explique le Dr Matt Johnson, neuroscientifique et professeur de psychologie à la Hult International Business School, au Business Insider.

7/ Nettoyer son cerveau

Dormir permet à votre cerveau de nettoyer les toxines qui s’accumulent pendant la journée, selon une étude de l’Université de Rochester. Certains de ces déchets étant en partie responsables de pathologies neurologiques, cette fonction propre au sommeil est donc indispensable pour un cerveau en bonne santé.

8/ Contrôler son stress

Quand vous dormez, votre glande pinéale libère de la mélatonine, une hormone qui contrôle le rythme biologique. Par ailleurs, selon des chercheurs de la Cleveland Clinic aux Etats-Unis, votre corps produirait également une hormone antidiurétique vous empêchant de faire pipi en plein milieu de la nuit. Dans le même temps, votre taux de cortisol, la principale hormone de stress sécrétée par les glandes surrénales, chute. A contrario, si vous manquez de sommeil, votre production de stress augmentera. Des études ont ainsi prouvé que dormir 6 au lieu de 8 heures par nuit augmentait le taux de cortisol de 50%, ce qui n’est pas négligeable.

9/ Avoir une belle peau

Vous voulez une belle peau ? Dormez, dormez, dormez. "De nombreuses cellules de la peau ont des horloges circadiennes et sont directement affectées par la quantité de sommeil que nous recevons chaque nuit. Le maintien d'un horaire de sommeil régulier peut garder notre peau en bonne santé. Le manque de sommeil peut contribuer à des affections cutanées comme le psoriasis, l'acné et la rosacée ", explique Terry Cralle, spécialiste du sommeil, à Business Insider. Par ailleurs, d’après une étude coréenne parue l’année dernière, après une nuit de privation de sommeil, les participants présentaient une diminution de l’élasticité et de l'hydratation de la peau. Leurs pores étaient plus visibles et le flux sanguin vers la peau du visage diminué.

10/ Augmenter sa libido

Vous n’avez plus jamais envie de votre partenaire ? Couchez vous tôt. D’après une étude du Journal of Sexual Medicine, dormir neuf heures par nuit pourrait augmenter de 14% votre envie de sexe le lendemain. Tout de même…

11/ Mieux supporter la douleur

Dernier avantage du sommeil et pas des moindres : la résistance à la douleur. En effet, d’après une étude du journal Sleep, les personnes dormant en moyenne neuf heures par nuit supporteraient la douleur jusqu’à 25% plus longtemps que celles qui font des nuits de sept heures. Si une journée pénible physiquement vous attend demain, vous savez ce qu’il vous reste à faire.