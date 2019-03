Sommeil des Français, régime méditerranéen et traitement de la dépression

Les Français dorment moins de sept heures par nuit en moyenne

Que l’on soit une marmotte ou un oiseau de nuit, nul ne peut ignorer les bienfaits d’une bonne nuit de sommeil. Pourtant, les Français dorment de moins en moins, selon le baromètre de Santé Publique France, qui publie ce mardi son Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Pour la première fois, le temps de sommeil quotidien est passé sous la barre des sept heures en moyenne. 12 637 personnes, âgées de 18 à 75 ans, ont été interrogées pour réaliser cette étude. Il en ressort qu’en semaine et en période de travail, le temps de sommeil quotidien est en moyenne de 6 heures et 34 minutes (sans compter les siestes), alors qu’il est de 7 heures et 12 minutes le week-end et lors des périodes de repos. En cinquante ans, les Français ont perdu entre une heure et une heure trente de sommeil. Pour lire la suite, cliquez ici.

Le régime méditerranéen améliorerait les performances physiques en 4 jours

On n’en finit pas de vanter les bienfaits du régime méditerranéen. Traditionnellement suivi par les habitants de la Grèce, de la Crète ou encore de l’Italie, ce régime riche en légumes, en huile d’olive, en céréales complètes et en produits laitiers fermentés tels que le yaourt, a fait l’objet de nombreuses études qui ont toutes souligné ses bénéfices sur notre santé. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Saint-Louis, dans le Missouri et publiée dans le Journal of American College of Nutrition révèle que le régime méditerranéen est aussi particulièrement préconisé pour les sportifs. On vous dit tout dans notre article.

Dépression : un nouveau type de stimulation transcrânienne améliore nettement les symptômes

La stimulation électrique transcrânienne est l’un des traitements de la dépression sévère. La communauté scientifique mène de nouvelles études afin d’en améliorer encore plus les résultats. C’est le cas notamment d’une équipe de l’UNC School of Medicine, aux Etats-Unis, qui a testé un type spécifique de stimulation transcrânienne avec un faible courant électrique. Les chercheurs ont ainsi réussi à réduire les symptômes de dépression chez 70% des participants. Plus d'informations en cliquant ici.