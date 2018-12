Comment limiter les jeux vidéo chez les enfants ?

De nos jours, les jeux vidéo font partie de la vie des enfants dès leur plus jeune âge. Que ce soit sur l'ordinateur, la console de jeux, mais aussi la tablette ou le téléphone portable, encadrer leur usage est essentiel pour limiter les risques.

Pourquoi faut-il limiter l'usage des jeux vidéo chez les enfants ?

Lorsqu'un enfant passe du temps devant un écran, il est beaucoup moins actif physiquement et peut être influencé par la luminosité. Des perturbations peuvent donc être observées sur le sommeil, mais aussi le comportement, le poids, ou le niveau d'anxiété.

De plus, peu importe le type de jeux vidéo, il existe toujours un risque de dépendance qui peut avoir des conséquences sur les activités quotidiennes et les résultats scolaires. Les jeux les plus violents peuvent engendrer des conséquences sur l'apprentissage et les relations avec les autres.

Quelles sont les recommandations en matière de jeux vidéo pour les enfants ?

Pour minimiser les risques et profiter des bienfaits éducatifs, créatifs ou récréatifs de certains jeux vidéo, il est conseillé de limiter le temps d'utilisation à un maximum de 2 heures par jour, d'éviter la présence d'écran dans la chambre de l'enfant pour limiter l'isolement et la surconsommation, de choisir ensemble le contenu des jeux vidéo et de proposer d'autres jeux sur d'autres supports.

De façon générale, respectez les goûts de votre enfant et ne soyez pas trop critique envers les jeux vidéo qu'il affectionne. Soyez attentif au comportement de votre enfant, et n'hésitez pas à discuter avec lui de ses goûts et de ses centres d'intérêt.

Existe-t-il une réglementation des jeux vidéo pour les enfants ?

Pour vous aider à choisir le jeu vidéo en fonction de l'âge de votre enfant, le Système européen d'information sur les jeux a mis en place un pictogramme PEGI qui apparaît sur le devant et au dos de l'emballage pour indiquer les classes d'âge conseillées : 3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans et 18 ans.

En savoir plus sur le site du Système européen d'information sur les jeux : https://pegi.info/fr