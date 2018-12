Qu'est-ce que le régime Pegan, la nouvelle tendance alimentaire 2019 ?

Après les régimes végétarien, méditerranéen et vegan, voici que le pegan émerge doucement sur les réseaux sociaux. Une étude menée auprès des 250 millions d'utilisateurs du réseau social Pinterest annonce une hausse de cette tendance culinaire pour l'année à venir. Situé entre les régimes vegan (qui exclut toute consommation animale) et paléolithique (qui à l'inverse, consiste à se nourrir avec les ressources de la Terre comme le faisaient nos ancêtres de l'Age de pierre), la diète pegan comprend principalement des céréales complètes, des fruits et des légumes.

Créé par le nutritionniste américain Dr. Mark Hyman, le "peganisme" n'exclut pas totalement la viande, mais en fait davantage un accompagnement qu'un plat principal puisque ce dernier recommande d'en consommer 25% par jour, à condition qu'elle soit de qualité. Les légumes sont à consommer sans modération, en particulier ceux de saison. De même que les fruits, en particulier ceux faibles en sucre. Les "peganistes" peuvent également manger des céréales complètes sans gluten et les bonnes graisses que l'on trouve dans les noix, l'huile d'olive ou encore les avocats.

L'appel au boycott des produits chimiques, additifs et transformés

"Pendant si longtemps, la plupart des gens n'étaient pas au courant des produits chimiques ajoutés à nos aliments et de la façon dont les hormones, les plastiques et les toxines que nous congestionnons au quotidien nuisent à notre corps", déplore le médecin sur son site. "Certains traitements améliorent effectivement les aliments en rendant leurs nutriments plus disponibles ou plus puissants. Nous devons juste comprendre quels sont les aliments transformés que nous pouvons manger en toute sécurité et ceux que nous devrions éviter".

Sont donc à proscrire : les aliments transformés, les produits additifs ou chimiques, les colorants, les produits laitiers, le sucre et le gluten. Le Dr. Hyman appelle au boycott des ingrédients dont la prononciation est difficile : "ces produits contiennent sûrement des substances qui appartiennent à un ensemble de produits chimiques, pas à votre corps. Essayez de dire facilement le Stéaryl de sodium lactylé ou l'hydroxytoluène butylé. Pas si facile. Passer ces ingrédients douteux". De même, le médecin invite à ne plus consommer autant d'huile de soja comme c'est le cas aux Etats-Unis, de sirop de maïs riche en fructose et "n'importe quoi avec le mot 'hydrogéné'. Comme la plupart des gens ne savent pas que les graisses hydrogénées et les gras trans sont la même chose, les fabricants ont pu camoufler la teneur en gras trans avec ce petit truc", dénonce-t-il.

Le nutritionniste appelle à ne plus consommer "tout ce qui est annoncé à la télévision. Avez-vous vu une publicité pour le brocoli ou les sardines pendant le Super Bowl ? Les pires aliments reçoivent le plus de temps d'antenne à la télévision". Ainsi que les aliments avec "un joli nom. 'Froot Loops' n'est pas une bonne source de fruits".

Les confitures maison et les dîners emballés

Cette nouvelle tendance alimentaire n'a pas pour vocation d'entraîner une perte de poids, même si elle peut la favoriser, mais d'adopter de meilleures habitudes alimentaires. Et il semblerait justement que les internautes aient envie de revenir à une alimentation plus saine et naturelle puisque les confitures maison (+829%), les dîners emballés (+759%), le fait de cuir son pain (+413%) et l'eau au gingembre (+353%) sont également dans les tendances des utilisateurs de Pinterest.