Une bactérie multirésistante se propage dans les hôpitaux du monde entier

A l’origine, la bactérie Staphylococcus epidermidis est naturellement présente sur la peau et les muqueuses des êtres humains. Les colonies de S. epidermidis sont en général blanches ou beiges, et ont un diamètre d’environ 1−2 mm après une incubation d’une nuit. Elle peut être responsable d'infections cutanées, nasales ou urinaires, et touche plus facilement les personnes dont le système immunitaire est compromis. Les patients qui ont des cathéters ou des prothèses sont également une population à risque.

Des chercheurs australiens alertent sur les dangers de ce micro-organisme dans la revue Nature Microbiology. "Staphylococcus epidermidis est devenu un formidable pathogène nosocomial", expliquent-ils. "En utilisant la génomique, nous avons révélé que trois lignées de Staphylococcus epidermidis multirésistantes et adaptées à l'hôpital ont émergé au cours des dernières décennies et se sont répandues à l'échelle mondiale".

Des infections potentiellement incurables

D'après les scientifiques, certaines souches de Staphylococcus epidermidis ont légèrement modifié leur ADN, afin de mieux résister à des antibiotiques couramment utilisés dans les hôpitaux (rifampicine, glycopeptidiques, vancomycine, teicoplanine). Ils ont découvert trois variantes de cette bactérie multirésistante dans des échantillons provenant de 96 établissements de 24 pays, incluant des souches d'Europe.



"Nous avons commencé avec des échantillons en Australie", puis nous avons obtenu, avec d'autres prélèvements, un "aperçu global et constaté que la bactérie est présente dans de nombreux pays et de nombreuses institutions à travers le monde", explique Ben Howden, directeur de l'Unité de diagnostic microbiologique du Laboratoire de santé publique de l'Institut Doherty de l'université de Melbourne. De ce fait, Staphylococcus epidermidis pourrait causer des infections potentiellement incurables.

Les infections nosocomiales en France

Les infections nosocomiales restent encore aujourd’hui un enjeu de santé publique. Environ 750 000 patients en contractent une lors d'un passage en bloc-opératoire (ils étaient 16% en 2017). Pourtant, selon un sondage IPSOS réalisé pour Johnson & Johnson Medical Devices, en partenariat avec la Société Français d’Hygiène Hospitalière (SC2H), deux Français sur trois s'estiment mal informés.

D’après les résultats, plus de 9 Français sur 10 connaissent le nom des infections post-opératoires. Néanmoins, seul un Français sur 3 interrogé a une estimation juste de la fréquence des infections du site opératoire (ISO), établie entre 0 et 5%, alors qu’elles ont tendance à être surestimées. Ce résultat indique que seuls 28% des personnes interrogées s’estiment bien informées au sujet de ces infections post-opératoires.