Un savon pas sans risque

L’objectif n’est pas pour autant de remplacer le lavage des mains, mais plutôt de fournir une approche complémentaire. « Les échanges avec le personnel d’entretien montrent que des stratégies de nettoyage des portes sont en place ; un remplacement des poignées pourrait donc être intégré dans les pratiques d’entretien », estiment les chercheurs.

Des études l’ont montré par le passé : le lavage des mains ne suffit pas à assurer la sécurité des patients hospitalisés. Malgré les précautions des soignants, les bactéries résistantes s’invitent jusque dans les services néonataux.

Mais le gel hydro-alcoolique ne constitue pas non plus la solution ultime. L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a récemment sonné l’alerte en retirant du marché plusieurs milliers de référence. Rappelant au passage que si ces produits sont très utiles, ils ne sont pas sans risque. Et pas forcément plus efficaces que le savon ordinaire.