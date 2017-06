Staphylocoque doré résistant

Hygiène à l’hôpital : le lavage des mains ne suffit pas contre des bactéries

Les nouveau-nés en soins intensifs sont exposés au staphylocoque doré résistant à la méticilline, malgré les précautions du personnel soignant.

Les infections causées par les staphylocoques dorés résistants à la méticilline (SARM) seraient responsables de 2 000 à 3 000 décès par an en France, d’après une étude de l’Institut de veille sanitaire (InVS). La bactérie est l’un des principaux responsables des maladies nosocomiales.

Pour limiter sa propagation dans les hôpitaux, les protocoles d’hygiène ont été relevés. En particulier, ceux concernant le lavage des mains. Mais, même avec une hygiène parfaite, la bactérie peut être transmise d’un patient à un autre, d’après une étude réalisée à l’université Drexel (Philadelphie, États-Unis), et publiée dans la revue Infection Control & Hospital Epidemiology.





Une transmission pour 100 contacts

Les chercheurs ont étudié la transmission dans une population particulièrement fragile : les nouveau-nés des unités de soins intensifs. Et les résultats ne sont pas rassurants : même lorsque le personnel soignant respecte scrupuleusement les consignes de lavage de mains, le risque de transmission d’un SARM d’un bébé à l’autre n’est réduit que de 86 %.

« Pour les populations de bébés dans les unités de soins intensifs, le SARM est particulièrement important, parce qu’un tiers de ceux qui entrent en contact avec la bactérie contractent une infection sévère », explique Neal Goldstein, épidémiologiste spécialiste des maladies infectieuses, et auteur principal de l’étude.

À en croire les simulations réalisées par l’équipe de chercheurs, environ 1 contact sur 100 entre un bébé et un travailleur hospitalier provoque la transmission de SARM. Or, les nouveau-nés admis en soins intensifs y restent en moyenne 9 jours, ce qui représente en moyenne 250 contacts, et donc autant de risques.