Pourquoi un pain brioché sera remboursé par la sécurité sociale dès septembre ?

Un petit pain remboursé par la sécurité sociale : cela peut sembler improbable mais ce sera le cas à la rentrée prochaine. Le pain brioché, appelé G-nutrition, est destiné aux seniors pour maintenir leur masse musculaire.

Dix ans de recherche pour ce pain protéiné

Il pèse 65 grammes et est riche en protéines (20,6 grammes pour 100 grammes de produit). Ce pain contient aussi des vitamines B12, B6, B9, du calcium et du sélénium. D’après le laboratoire qui le conçoit, Cérélab, il est adapté, en plus des seniors, aux personnes dénutries, à certaines pathologies (cancer, VIH) ou encore aux personnes victimes d’une fonte musculaire.

Il a fallu dix ans aux différents acteurs de ce projet (Institut national de la recherche agronomique, CHU de Dijon, centre des sciences du goût et de l’Alimentation, etc...) pour concevoir ce produit final, conçu en Bourgogne. Le pain sera disponible en pharmacie au mois de septembre.