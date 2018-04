Pourquoi les couche-tard vivent-ils moins longtemps que les autres ?

L'horloge biologique interne est un élément très intelligent de notre organisme qui régule notre température corporelle et nos cycles de sommeil sur une durée de 24 heures. Une étude britannique parue ce jeudi dans la revue Chronobiology International avance que le risque de mortalité est 10% plus élevé chez les personnes se couchant tard, que chez celles se levant et se couchant tôt. Et ce, notamment à cause du dérèglement de leur horloge interne.

Les chercheurs ont étudié les cas de 500 000 personnes âgées de 38 à 73 ans, parmi lesquelles 27% se définissaient comme étant "du matin", 35% "plus du matin que du soir", 28% "plus du soir que du matin" et enfin, 9% reconnaissaient être "du soir". Au cours de cette étude de 6 ans et demi, 10 500 décès ont été déclarés, dont 2 127 liés à des maladies cardiovasculaires.

Les mauvais comportements

"Les noctambules qui tentent de vivre dans un monde du matin peuvent en subir les conséquences sur leur santé, explique Kristen Knutson, co-auteure de l'étude. Il se pourrait que les personnes couche-tard aient une horloge biologique interne qui ne correspond pas à leur environnement externe". La spécialiste évoque une série de mauvais comportements comme le manque d'exercice physique, de sommeil ou encore le fait de se nourrir en décalé. Les couches-tard sont par ailleurs plus sujettes à développer du diabète, des troubles neurologiques, gastro-intestinaux, respiratoires ou psychologiques.

Ce type de personne est également plus enclin à fumer, boire de l'alcool, consommer de la caféine et des drogues. En somme, leur hygiène de vie associée au dérèglement de leur horloge interne fragiliserait leur organisme.