Un dérèglement localisé

Le changement d’horaire n’a pas semblé influer sur l’état de fatigue ou de faim des participants, ni même sur l’horloge centrale : les évolutions des taux de mélatonine et de cortisol, deux hormones qui y sont liées, sont restées inchangées.

En revanche, lorsque les repas étaient consommés 5 heures plus tard, ils se sont aperçus que les rythmes d’évolution des taux de sucre dans le sang étaient décalés, de plus de 5 heures. L’expression d’un gène, PER2, qui code la production d’un marqueur de l’horloge biologique, l’était, elle, d’environ une heure pendant la phase d’alimentation décalée.





Stratégie de synchronisation

« Nous avions anticipé un délai dans les rythmes après les repas tardifs, mais l’ampleur des changements dans les rythmes de sucre dans le sang nous a surpris, explique Jonathan Johnston, chercheur en neurologie et en chronobiologie à l’université de Surrey, et l’un des auteurs de l’étude. Nous avons aussi été étonnés de voir que les autres rythmes métaboliques, y compris ceux de l’insuline et des triglycérides, ne bougeaient pas. »

Ces résultats suggèrent que les personnes dont l’horloge biologique est décalée pourraient bénéficier d’une prise de repas à heures fixes. Les travailleurs aux « trois huit », par exemple, pourraient utiliser cette mesure dans une stratégie globale de resychronisation des horloges biologiques.