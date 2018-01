Méthode naturelle

Natural Cycles : l'application qui n'améliore pas la contraception basée sur les méthodes naturelles

L'application suédoise Natural Cycles a voulu mettre un peu d'informatique autour des méthodes de contraception naturelles de nos grand-mères. En dépit d'une surprenante validation CE, l'algorithme n'améliore pas le caractère approximatif de la méthode Ogino ou de celle des températures.

L'application Natural Cycles se présente comme une méthode alternative à la pilule contraceptive, aussi fiable, et bénéficiant d'une validation de l'agence européenne matérialisée par un marquage CE.

Basée sur la prise de température et le jour du cycle, l'algorithme fait le calcul et donne un code vert, pour les rapports qui peuvent être non-protégés, et rouge, pour les rapports qui doivent être protégés ou l'abstinence.

Un hôpital suédois, qui s'est chargé des 37 avortements liés à cette méthode, a émis un signalement auprès de l'agence de santé suédoise responsable de la régulation de ce type de produits, afin de voir si d'autres grossesses non-désirées ne seraient pas attribuables à cette méthode très faillible.

Informatique et méthodes naturelles

Le site de Natural Cycles affirme haut et fort qu’il s'agit de la seule application contraceptive certifiée avec un marquage CE et il revendique une efficacité contraceptive de 93% (soit un indice de Pearl de 7), alors que celle de la pilule est de 91%. De nombreuses femmes ont été naturellement séduites.

Cette assertion n'est pourtant basée que sur une étude rétrospective, c'est-à-dire totalement non contrôlée, parue dans la revue The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, qui n'est pas vraiment une référence absolue. La lecture de l'étude fait apparaître une étude réalisée par les propriétaires de l'application, absolument pas comparative par rapport à la pilule, et qui n'aurait jamais dû conduire à un marquage CE.

En analysant plus de 4000 femmes qui ont utilisé l'application (on ne sait pas combien de temps, mais environ 6 mois en moyenne dans l'étude), les auteurs calculent ce taux de 93% de succès.

Le fait que le premier auteur soit un prix Nobel n'arrange pas forcément les choses, car elle a obtenu un prix Nobel dans la physique des particules (ce qui n'a rien à voir ni avec la contraception, ni avec les statistiques) et elle est surtout la propriétaire de l'application, ce qui constitue un conflit d'intérêt majeur.

Une fraude intellectuelle

Régulièrement, les méthodes naturelles d’autrefois refont surface… Jusqu’à cette application qui prétend améliorer leur efficacité mais qui reste basée sur les cycles d’ovulation des femmes, la température, l'irrégularité des cycles et la survie naturelle des spermatozoïdes... éléments physiologiques éminemment variables.

Ce n'est pas parce que l'on met un algorithme de calcul, qui évite certes les erreurs de calcul, que l'on améliore pour autant la fiabilité de la méthode des températures, matinée de méthode Ogino, car les cycles physiologiques ne sont naturellement pas d’une précision millimétrique.

Malgré toute l’aide du digital, l'environnement Prix Nobel et le marquage CE, la réussite éclatante promise n'est pas au rendez-vous.

Probablement plus de grossesses non-désirées

Selon le porte parole de l'application : "aucune méthode contraceptive n'est efficace à 100%" et il se justifie en disant que 37 grossesses sur 700 000 utilisatrices, c'est un chiffre attendu avec une efficacité de 93%, mais cela ne correspond en fait pas à la réalité.

En 1 an, l'application aurait été téléchargé 700 000 fois dans le monde, mais seulement 125 000 fois en Suède, ce qui ferait 37 grossesses "connues" sur 125 000 utilisatrices. Or rien ne nous dit que les 125 000 femmes qui ont téléchargé l'application s'en servent toujours et rien ne nous dit non plus qu'il n'y a eu que 37 grossesses non-désirées : un seul hôpital a pris la peine de signaler le rapport entre des avortements et l'utilisation de l'application.

En effet, un seul hôpital a signalé ces grossesses car il a été alerté par le rapport entre ces 37 avortements et l'application. Mais, rien ne dit que d'autres hôpitaux n'y ont pas été confrontés : jusqu'à maintenant, les accidents de contraception ne sont pas soumis à un signalement obligatoire. C'est justement pour savoir s'il n'y a pas d'autres grossesses non-désirées avec cette méthode que le signalement a été fait. De plus ont peut imaginer que toutes les grossesses non-désirées avec Natural Cycles n'ont pas conduit à un avortement.

On est donc probablement très loin des 93% de taux de succès et il convient de se rappeler que ces méthodes restent très approximatives.

Comme disent les anglo-saxons : "Garbage in, garbage out" (si vous mettez des déchets dans l'ordinateur, il en sortira des déchets !)