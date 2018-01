Etats généraux

Participez à l’élaboration de la prochaine loi sur la Bioéthique !

Les Etats généraux de la bioéthique viennent de s’ouvrir. Leur but est qu’un maximum d’acteurs de la société civile, associative et savante, participent à l’élaboration de la prochaine loi sur le sujet. Les citoyens ont un rôle à jouer et des moyens de le faire leur sont offerts.

Les citoyens ont cinq mois pour participer à l’élaboration de la prochaine loi sur la bioéthique. Deux moyens sont mis à leur disposition : participer aux débats régionaux ou s’exprimer directement via internet… Chaque contribution sera prise en compte par le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) pour élaborer son rapport final sur lequel les instances politiques s’appuieront pour réviser la loi de bioéthique.

Des débats participatifs

Une soixantaine de débats va être organisée dans toutes les régions de France, entre fin janvier et début mai 2018.

Tous les citoyens pourront y participer. Groupes de discussions, conférences, ateliers, séances de travail…. Autant de façons de comprendre et s’exprimer sur les différentes thématiques de la future loi de bioéthique : fin de vie, greffe et don d’organe, procréation médicalement assistée, suicide assisté, médecine personnalisée…. Le même type d’évènements sera aussi organisé auprès des lycéens et étudiants.

A l’issue de chacune des rencontres, une synthèse sera rédigée sur l’ensemble des opinions exprimées durant les débats. Celle-ci sera ensuite transmise au CCNE et disponible sur le site internet des Etats généraux de la bioéthique.

Une participation directe

Un autre moyen d’apporter sa pierre à l’édifice législatif est accessible sur ce même site internet. En quelques clics, à toute heure, n’importe quel citoyen pourra donner son avis. Des espaces seront dédiés, par thématique, à ces contributions. Elles prendront la forme de commentaires écrits de la façon la plus détaillée possible. Des fiches d’informations, les contributions des associations et sociétés savantes ainsi que les comptes rendus des débats régionaux seront en accès libre. Cette masse documentaire vise à donner aux citoyens les informations nécessaires sur les thèmes clés de la future loi. Dans six mois, le CCNE recueillera l’ensemble des opinions pour rédiger son rapport.