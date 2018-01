Un rapport alarmant

Maladie et handicap : 2 millions de salariés menacés de perdre leur emploi

L’Igas a rendu un rapport alarmant sur la situation des salariés malades ou en situation de handicap, pour lutter contre la "désinsertion professionnelle".

Selon un récent rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), entre "un à deux millions de salariés risquent de perdre leur emploi à court ou moyen terme en raison d'un problème de santé ou d'un handicap", soit plus précisément, 5 à 10% des salariés français. Cette catégorie de personnes serait "mal cernée" et "appelée à croître avec le vieillissement de la population active" précise le rapport demandé par les ministres de la Santé et du Travail de l’ancien gouvernement.

Pour dresser ce constat, l’Igas s’est basée sur le nombre de salariés reconnus officiellement pour leur handicap (900 000 personnes) et sur celui des salariés "partiellement aptes ou inaptes au travail" dans les secteurs privés et publics. Au total, environ deux millions de personnes seraient concernées. Comme le souligne le rapport, les maladies ostéo-articulaires ainsi que les troubles mentaux et du comportement représentent 75 % des pathologies à l'origine des avis d'inaptitude délivrés par la médecine du travail.