Rougir à en être malade

Eurotophobie, ainsi s’appelle la maladie des gens qui rougissent trop

Cela ressemble à une définition de mot croisé : « Ca peut gâcher un rendez-vous de travail mais donner du charme aux rencontres sentimentales ? » En 10 lettres C’est ?... L’éreutophobie ! 10 % des Français en souffrent. Un mot peut-être un peu compliqué pour signaler que 10 % des Français, ont une fâcheuse tendance à rougir

On se demande pourquoi on a besoin de ce jargon médical pour décrire un phénomène que presque tout le monde a connu un jour ? Avoir le visage qui rougit quand on se trouve confrontés à une situation embarrassante. Cela s’appelle en effet rougir. Mais la médecine a besoin d’un mot plus précis, lorsque ce n’est plus un petit inconvénient et que ça devient une maladie. L’eurotophobie, dans ce cas prècis. Alors, attention ! on parle d’éreutophobie, uniquement lorsqu’ on rougit, plus de vingt à trente fois par jour, et que cela entraîne des conséquences préjudiciables. La plupart des activités deviennent impossibles ; les plus atteints restant même cloîtrés dans un environnement sans surprises. Et vous parlez du visage, mais les plus touchés ont aussi le torse qui se met à rougir !

Si on se limite a la maladie, Il n'existe pas d'enquête scientifique, ni en France ni dans d'autres pays, permettant de connaitre précisément le chiffre de gens atteints . On estime que 10% des gens rougissent et qu’1 % de la population souffre de cette maladie. Mais même s’il s’agit d’une estimation très basse cela fait pas mal de monde

Traditionnellement plutôt un symptôme de fille…

On le dit… Et ça arrange bien les hommes de dire cela, parce que dans la réalité, les médecins qui s’occupent de ce problème voient autant d’hommes que de femmes… Autres idée reçue, n’essayez pas de penser que, prendre conscience du rougissement l’améliore. Au contraire. Des phrases du style : « Dis donc, ça te fait rougir ! », n’arrangent en rien un phénomène totalement inconscient, donc parfaitement incontrôlable.

Pourquoi on rougit

C’est d’abord une réaction normale de notre système nerveux Une tendance qui est maximale à l’adolescence. On a effectivement presque tous connus cela. Là, c’est plutôt du au stress de la vie courante, plutôt que des situations embarrassantes. Celui qui rougit est plus stressé que gêné. C’est après que ça se gâte ! Et la maldie se rencontre dans la tranche 15 – 40 ans. Après 40, c’est assez rare. La conséquence c’est l’afllux massif et incontrollé de sang au visage. Ce qui provoque ce stress est essentiellement, comme vous vous en doutez, une anxiété, un manque de confiance, en soi, une importance excessive accordée au regard de l'autre et à l'apparence . C’est ce que les psychiatres appellent avoir une « hyperconscience de soi ».

En dehors de la psychothérapie et du yoga, méthodes parfaitement naturelles, les médecins ont plutôt la main lourde : antidépresseurs, bêtabloquants, ces médicaments pour faire baisser la tension, que l’on donne aux gens trop émotifs, par exemple, pour passer un examen comme le permis de conduire ou le bac. Tout cela ne donne malheureusement pas de résultats formidables.