Orgasme et santé

L’orgasme, la conclusion du film qui, souvent, n’est pas vue par tous les acteurs

En sexologie, parler de l’orgasme, c’est commencer par la conclusion.... C’est en effet toujours dommage de commenter un film en racontant la fin. Mais on est face à un public qui ne voit pas toujours la fin et qui voudrait comprendre pourquoi… 40% des Françaises !

Orgasme qui nous vient du grec. Précisément, du mot ORGAN qui signifie « bouillonnement ardent ». Ce n’est pas la peine de faire un dessin, ce nom est parfaitement choisi : l’orgasme c’est le paroxysme du plaisir sexuel, c’est la conclusion, en général, du rapport sexuel… Mais le “en général” est important parce qu’atteindre l’orgasme, ce n’est pas non plus systématique… Et c’est plutôt aux femmes que cela arrive. 40% d’entre elles ne parviennent pas à l’orgasme à chaque rapport et pourtant elles se disent tout à fait satisfaites de leur sexualité. Chez l’homme en revanche, à moins d’avoir des problèmes d’érection ou de santé particuliers, tous les hommes arrivent jusqu’à l’orgasme, en général au moment de l’éjaculation.

6 secondes pour l’homme… 20 secondes pour la femme

D’après les spécialistes, d’un point de vue physiologique, il semblerait que l’orgasme, soit exactement la même chose chez l’homme et chez la femme, même s’il est évident que ce n’est pas facile à mesurer… Mais il y a tout de même quelques différences. Notamment sur l’intensité : la femme jouirait à peu près 8 fois plus fort que l’homme. Et plus longtemps. Il y a plusieurs études qui ont été publiées sur le sujet. Chez l’homme, l’orgasme dure en moyenne 6 secondes… alors que chez la femme ce plaisir intense dure environ 20 secondes… Et, différence notable, ce n’est un secret pour personne, la femme a un potentiel «poly-orgasmique» plus important que l’homme. Tous les hommes d’ailleurs vont prétendre le contraire, mais pour Monsieur, après une éjaculation et un orgasme, en général la fête est finie. Chez la femme en revanche, après un orgasme, elle peut en avoir d’autres, dans un laps de temps assez court. Tant, en fait, qu’elle n’est pas fatiguée.

Y’a pas de mal à se faire du bien !

La répétition est d’autant plus agréable qu’on sait que l’orgasme est bon pour la santé ! Tant pour le moral que pour la santé physique. Du point du vue du bien être, par exemple, le plaisir de l’orgasme libère des endorphines, des substances qui ont un puissant pouvoir de relaxation. Donc, pour les inquiets, les stressés, rien de tel qu’un peu d’amour et de sexe bien entendu. C’est aussi excellent pour les insomniaques aussi.

Un petit bémol

Il existe ce que l’on appelle le « syndrome d’excitation génitale persistante ». Rarissime. On a rapporté, par exemple, l’histoire d’une infirmière Anglaise qui devait supporter plus de 100 orgasmes par jour, à la suite du traumatisme crânien d’un accident de voiture. Un vrai calvaire pour cette femme, qui ne peut plus vivre normalement, ne peut plus conduire, prendre les transports en commun, faire le ménage, car sans aucune stimulation sexuelle elle a des orgasmes à n’importe quel moment de la journée…