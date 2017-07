En Grande-Bretagne

Hayden Cross : l’homme enceinte donne naissance à une fille

L’heureux papa espère à présent terminer sa transition en se faisant retirer les seins et les ovaires.

Un heureux événement un peu incongru a eu lieu en Angleterre il y a quelques semaines. Hayden Cross, reconnu légalement comme un homme depuis 3 ans après avoir changé de genre, a accouché d'une petite fille, Trinity-Leigh, née par césarienne le 16 juin. Le papa avait mis en pause sa transition et son traitement hormonal durant sa grossesse. Il espère à présent terminer sa transition en se faisant retirer les seins et les ovaires.



« Elle parfaite en tous points », a-t-il déclaré au Sun après son accouchement, en parlant de sa fille.



Hayden Cross, avait candidaté pour faire congeler ces ovules par le NHS, le système de santé public britannique, dans l'espoir qu'il pourrait avoir des enfants dans le futur. Après avoir reçu un refus de la part de l'institution, il trouva un donneur de sperme anonyme sur Facebook et tomba enceinte.



L'annonce de sa grossesse avait déclenché un véritable tollé sur les réseaux sociaux.





Pas un cas unique

« Avoir des enfants biologiques a toujours beaucoup compté pour moi », avait-il déclaré plus tôt dans l'année. « J'avais toujours voulu avoir des enfants ». Sa fille est née à l'hôpital Gloucestershire Royal Hospital. Sur son certificat de naissance, Monsieur Cross est indiqué comme étant sa mère. Le père n'est pas indiqué.



Bien que le cas de Hayden Cross soit rare, il n’est pas unique. Thomas Beatie, un transgenre américain, est devenu en 2008 le premier homme à accoucher. Depuis, il est l’heureux papa de 3 enfants. Et en septembre, un couple transgenre équatorien (un homme devenu femme et une femme devenue homme) est devenu le premier couple à accueillir un enfant en Amérique latine. N’ayant pas subi une transition complète, ils ont eu cet enfant naturellement.