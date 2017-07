2 verres par jour

L’alcool tue plus en Europe que partout ailleurs

L’Europe détient le record de consommation d’alcool dans le monde mais aussi celui du nombre de maladies et de décès qui y sont liées.

On peut le reconnaître en toute objectivité, sans pour autant être qualifié de chauvin : l’Europe – et en particulier la France – est la région du monde où les alcools sont les meilleurs. Bière, alcools forts, vins, champagne… La diversité et la qualité des produits ont chevillé la consommation d’alcool dans les cultures des différents pays qui la composent.

Et cette habitude se traduit dans la consommation. Dans le monde, c’est en Europe qu’on boit le plus, d’après un rapport de United european gastroenterology (UEG), une organisation à but non-lucratif qui rassemble les sociétés savantes européennes sur la santé digestive.

Avec 9 litres d’alcool pur consommés par an et par personne, l’Europe se classe loin devant le continent américain (7,2 L) et la région Pacifique Ouest (5,1 L), avec un score presque deux fois plus élevé que la moyenne mondiale (4,7 L). Un Européen de plus de 15 ans sur cinq se soule au moins une fois par semaine.



Consommation d'alcool par région du monde (Source : UEG avec l'OMS)

Un verre par jour, minimum

Dans les 28 pays, la consommation moyenne est toujours supérieure à un verre par jour. Ces chiffres suffisent à placer bon nombre d’habitants dans une situation à risque de cancer colorectal ou de l’œsophage. Pour les plus gros buveurs, le risque de cancer du pancréas, du foie et de l’estomac monte en flèche.

Or, ces cinq maladies sont les cancers digestifs les plus répandus dans le monde, et font plus de trois millions de morts annuellement, soit un tiers de tous les décès liés aux cancers. En associant la consommation d’alcool et les risques sanitaires liés, il n’est donc pas étonnant de constater que l’Europe est aussi le continent où les décès liés à l’alcool sont les plus nombreux.