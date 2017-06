Enquête européenne

Alcool : 13 % des Français boivent tous les jours

Les niveaux de consommation quotidienne d’alcool sont élevés en France, selon une nouvelle enquête européenne.

La France boit. Un peu plus que de raison, certainement. En Europe, elle figure parmi les plus gros consommateurs d’alcool, selon une nouvelle enquête élaborée dans le cadre du projet Reduction of Alcohol related Harms (RARHA) de l’Union Européenne. L’enquête a été élaborée en utilisant un même questionnaire et des méthodologies comparables, simultanément dans 19 pays européens.

Les travaux enseignent que globalement, le Vieux Continent a la main lourde. Les dix premiers pays en termes de volume d’alcool consommé sont situés dans cette région du monde. La France, elle, se classe au septième rang. En 2015, 85 % des Français âgés de 18 à 64 ans ont déclaré avoir consommé de l’alcool au cours de l’année, précise l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, qui a coordonné les travaux en France et les rapportent dans son dernier numéro de Tendances.





Vieux buveurs...

Particularité française : plus l’on est jeune, moins on boit. Le pourcentage de consommateurs dans l’année est le plus faible en France parmi les 18-34 ans (80 %) et augmente avec l’âge (89 % parmi les 50 ans et plus). « Cette hausse de la prévalence avec l’âge constitue une singularité française puisque dans tous les autres pays le phénomène est inverse », note l’OFDT.

Autre spécificité : en France, on boit un peu tous les jours. Les niveaux d’usage quotidien sont en effet élevés dans l’Hexagone. Près de la moitié des Français (46 %) consomment de l’alcool au moins une fois par semaine et 13 % quotidiennement ou presque (6 à 7 fois par semaine).

« La France se classe pour ces deux indicateurs parmi les pays avec les prévalences les plus élevées, respectivement en 5e et 6e position. Les pays européens se différencient beaucoup moins sur les consommations hebdomadaires que sur les consommations quotidiennes », note l’OFDT. L’enquête montre que les consommateurs quotidiens en France boivent surtout du vin.



Source : Tendances, OFDT, juin 2017



... et jeunes alcoolisés

Concernant les API (alcoolisation ponctuelle importante), elles sont plutôt fréquentes en France. Un tiers de la population déclare une API (au moins six verres pour les hommes, quatre pour les femmes, au cours d’une même occasion) dans l’année, un peu plus les hommes que les femmes et davantage les 18-34 ans que les plus âgés, cette fois.

Enfin, selon les résultats d'un test (le RAPS), un Français sur sept présenterait un désordre lié à l’usage d’alcool. Les hommes seraient plus concernés que les femmes en France (17 % vs 11 %). Les jeunes déclarent également plus de troubles (de 22 % chez les 18-34 ans à 10 % chez les 50 ans et plus). Dans le même temps, une personne sur cinq se déclare très affecté par les dommages subis liés à l’alcoolisation de tiers.