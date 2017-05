Les femmes (de l’Est) plus sages

L’étude révèle d’autres particularités. Les plus petits consommateurs se trouvent en Europe de l’Est… mais ce sont des femmes ! De manière générale, la gente féminine consomme deux fois moins d’alcool que les hommes.

Ses résultats font sauter un autre cliché. Les plus gros buveurs, en moyenne, sont les plus riches. « La consommation d’alcool globale est la plus élevée dans les classes sociales les plus élevées, mais le binge drinking est plus commun chez les personnes moins aisées », précise néanmoins le Pr Eikemo.

À travers l’European Social Survey, de nombreux autres facteurs ont été analysés. « Pour la première fois, nous avons pu combiner des questions sur les conditions et le style de vie, le travail, l’éducation, et même des incidents de santé, ajoute le sociologue spécialiste des inégalités de santé. Jusqu’à présent, nous étions capables de dire que la consommation d’alcool et le tabagisme avaient un impact sur la santé, par exemple. Nous pouvons désormais remonter plus loin dans la chaîne de causalité, et, identifier où des mesures pourraient être prises. »