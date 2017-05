Mutation génétique ancestrale

Alcool : comment l’homme a appris à le métaboliser

L’Homme a évolué d’une manière majeure il y a 10 millions d’années. Une mutation génétique lui a permis de mieux métaboliser l’alcool.

Un écureuil ivre de pommes fermentées, des chevreuils saouls… Les réseaux sociaux regorgent de vidéos d’animaux alcoolisés. Mais pourquoi le règne animal a-t-il autant de mal à tenir l’alcool ? La réponse est apportée par un chercheur du Santa Fe College (Etats-Unis). L’Homme est porteur d’une mutation génétique qui lui permet de métaboliser l’éthanol.





40 fois plus puissant

La mutation en question est intervenue il y a 10 millions d’années, alors que l’espèce humaine n’était pas encore développée. A cette époque, nos ancêtres se sont adaptés à la vie sur terre et se sont mis à ramasser les fruits tombés au sol. Y compris ceux fermentés.

Mais « dégringoler, ivre, des arbres ou s’assoupir dans un environnement où rôdaient les prédateurs aurait été fatal » à ces hominidés, souligne – non sans malice – Matthew Carrigan, interrogé par Sciences et Avenir.

L’homme est généticien au Santa Fe College et à l’origine de la découverte de cette mutation. Il a montré, en janvier 2015 dans PNAS, qu’elle cible l’enzyme ADH4, responsable du métabolisme de l’alcool.

« Ces enzymes se situent dans l’estomac, la gorge et la langue des primates », précise le site VinePair. Et comme l’explique la BBC, cette variation a rendu l’enzyme 40 fois plus efficace. De quoi augmenter considérablement notre tolérance aux boissons alcoolisées.