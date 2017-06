Suivi de 550 adultes

Alcool : le cerveau trinque dès 2 verres par jour

Les consommateurs d'alcool, même modérés, sont plus à risque de dommages cérébraux que les autres. Les atrophies d'une zone impliquée dans la cognition sont plus fréquentes.

Oubliez vos excuses pour justifier votre consommation de cocktails. Même à un niveau modéré, l’alcool a des effets néfastes sur l’organisme. Un organe trinque en particulier : le cerveau. Et ce, dès 14 verres dans la semaine, comme le montre une étude de l’université d’Oxford (Royaume-Uni), parue dans le British Medical Journal.

Les travaux s’appuient, pour parvenir à ces conclusions, sur le suivi de 550 Britanniques. Pendant 30 ans, ils ont répondu à des questionnaires sur leur mode de vie et ont passé des IRM. Au cours de cette période, les chercheurs ont constaté une différence marquée entre les volontaires qui consommaient de l’alcool et ceux qui s’abstenaient.





La matière grise attaquée

Sans surprise, l’impact cérébral est le plus fort chez les plus gros consommateurs d’alcool. Ceux qui s’autorisent plus de 30 unités par semaine (1) sont six fois plus à risque de présenter une atrophie de l’hippocampe. Cette zone du cerveau joue un rôle dans la mémorisation et l’évolution dans l’espace.

Plus inquiétant, la matière blanche elle-même perd son intégrité. Des dégâts sont observés chez les plus gros adeptes d’ivresse ; leurs fonctions cognitives sont affectées. Ces derniers souffrent aussi de plus de déclin du langage. Les chercheurs l’ont évalué par un test simple, qui consiste à faire citer le plus de mots commençant par une lettre spécifique.