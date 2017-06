Des milliards de bénéfices

Ces travaux avancent également qu’une taxe soda aurait rapporté plus de 750 millions de dollars australiens supplémentaires, soit 508 millions d’euros, à l’économie australienne grâce à une main d’œuvre en meilleure santé qui a moins besoin d’arrêts maladie. Mieux, le bénévolat et tout travail non rémunéré pourraient rapporter plus d’un milliard de dollars australiens (environ 700 millions d’euros).

Ces bénéfices indirects seraient d’ailleurs plus élevés que les économies réalisées pour les systèmes de santé. Au total, les chercheurs estime que la taxation des boissons sucrées pourrait apporter plus de 2 milliards de dollars australiens de recettes à l’Australie (soit plus de 1,3 milliards d’euros). Des bénéfices très importants qui ne prennent pas en compte la plus grande longévité de la population, et en particulier l’espérance de vie en bonne santé, et les gains en termes de qualité de vie.

Ces résultats pourraient convaincre le nouveau gouvernement français d’augmenter la taxe soda mise en place au cours du quinquennat de Nicolas Sarkozy. En juin 2016, un rapport parlementaire a préconisé de taper plus fort sur les produits sucrés, et en particulier les sodas. Une mesure qui pourrait rapporter 590 millions d’euros par an à l’Etat français.