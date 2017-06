Toujours rentable à 1 250 $ par année

Et c’est en divisant le coût pour le contribuable de ces essais – soit 418 millions de dollars – par le nombre d’années de vie gagnées qu’il obtient ce prix de revient de 125 dollars par année. Un coût étonnamment faible, pour le chercheur. Il a pourtant pris la limite supérieure de la fourchette.

Même en excluant des candidats potentiels aux traitements qui n’y auraient finalement pas eu accès, le nombre d’années de vie gagnées reste supérieur à 2 millions. Soit un coût de revient d’à peine plus de 200 dollars. « Même si mon estimation était dix fois plus élevée, et que l’investissement atteignait 1 250 dollars par année gagnée, il serait encore très faible. »

« Le temps est le cadeau le plus précieux que nous ayons, a déclaré le Dr Charles Blanke, président du SWOG. Le fait de donner aux patients et leur entourage plus de temps est une réussite majeure. C’est un bénéfice exceptionnel à attribuer aux fonds fédéraux alloués à la recherche contre le cancer. »

Aux États-Unis, les cancers sont la principale cause d’années de vie perdues (9,2 millions en 2013), devant les maladies cardiovasculaires (7,3 millions), d’après une étude du NCI.

Les résultats de l’étude, présentés le 5 juin au congrès de l’association américaine d’oncologie clinique (ASCO 2017), sont publiés dans la revue JAMA Oncology.