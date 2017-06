« La mortalité devrait être nulle »

Une chance pour les femmes qui, dans de nombreux pays en développement, n’ont pas toujours accès à des spécialistes suffisamment formés pour réaliser cet examen avec un colposcope ordinaire.

« La mortalité liée au cancer du col de l’utérus devrait être nulle, car nous avons tous les outils pour le détecter et le traiter, regrette Nimmi Ramanujam, professeure en ingénierie biomédicale à l’université de Duke, et l’un des développeurs du colposcope. Elle ne l’est pas, en partie à cause du fait que les femmes ne sont pas suffisamment dépistées, ou ne font pas suivre un frottis positif par une colposcopie. »

Chaque année, 500 000 cas de cancers du col de l’utérus sont répertoriés dans le monde, ce qui en fait le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes et le deuxième le plus mortel. Il tue encore 25 % des femmes qui en sont victimes, soit 1 000 personnes par an en France, tous les ans.

