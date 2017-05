Sur 195 pays

Système de santé : la France se hisse à la 15e place

Selon un classement établi par le Lancet, les pays qui ont le système de santé le plus performants sont en Europe. La France est 15eme.

L’Europe, terre promise pour la santé ? Selon un classement établi par la revue The Lancet, c’est en Europe de l’Ouest que l’on trouve les systèmes de santé les plus performants. Les travaux ont été financés par la fondation Bill & Melinda Gates. Il s’agit d’une étude comparative, menée entre 1990 et 2015, qui classe les systèmes de santé de 195 pays en se fondant sur un indicateur évaluant la qualité des soins et leur accessibilité.





Mortalité évitable

Ainsi, un certain nombre de critères sont pris en compte dans ce classement, notamment les taux de mortalité de 32 maladies (tuberculose, cancer du sein, leucémie, maladies cardiovasculaires…). Ces pathologies ont une mortalité dite évitable : avec un accès efficace et rapide à des soins, le nombre de morts devrait être limité.

Or, selon les résultats, 13 des 15 pays qui pointent en tête de ce palmarès se situent en Europe de l’Ouest. Avec un score de 95 sur 100, la principauté d’Andorre se situe en première position, suivie de l’Islande (94) et de la Suisse (92). L’Australie arrive en sixième position et le Japon, à la 11e place.

New #GBDstudy ranks health care access and quality for 195 countries, according to 32 diseases - paper at: https://t.co/4dOhP9EMKZ @IHME_UW pic.twitter.com/IKRrB8Wxas — The Lancet (@TheLancet) May 19, 2017

La France remonte

La France, quant à elle, obtient le score de 88 et tient la quinzième place de ce classement. Le pays a amélioré ses performances : l'an dernier, le Lancet l'avait classé en 24e position. Sa politique de lutte contre la tabagisme, moins rigoureuse que dans d'autres Etats, avait été sanctionnée, de même que le taux de décès dus à la violence collective" qui pourrait s'expliquer par les attentats de l'an dernier.

Le système de santé des Etats-Unis apparait plutôt fragilisé, positionné au 35erang, avec seulement 81 points. Quant au Royaume-Uni, il n’est que 30e (85). À l’autre bout de ce classement, on trouve la Somalie (34), l’Afghanistan (32) et, en dernière place, la Centrafrique (29).







The Lancet



La moyenne augmente

Globalement, l’étude montre que la moyenne des scores a tendance à augmenter depuis 1990, suggérant ainsi une amélioration générale des systèmes de santé à travers le monde. La moyenne mondiale est ainsi passée de 40,7 à 53,7 en un quart de siècle. Les auteurs notent que « 167 pays ont vu l’accessibilité et la qualité de leur système de santé augmenter de façon significative ».

Mais la hausse de la moyenne générale ne dissimule pas de profondes inégalités entre les pays, lesquelles se sont même creusées au fil des années, à en croire ces travaux. En effet, l’écart entre le premier et le dernier pays a augmenté de quatre points entre 1990 et 2015.





Des retards dans les pays développés

Par ailleurs, certains pays enregistrent un important retard au regard de leur niveau de développement. C’est le cas des Etats-Unis, dont le score est inférieur de dix points, par rapport à ce que l’on pourrait attendre d’un pays avec un tel niveau économique.

Pour les auteurs, ces résultats en demi-teinte « sonnent comme un avertissement : l’augmentation du niveau de développement n’entraîne pas forcément une amélioration de la qualité et de l’accès au système de santé ».