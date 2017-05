Académie de médecine

Syndrome de l'éolienne : une nuisance sanitaire à considérer

Les nuisances visuelles et auditives liées aux éoliennes doivent être prises au sérieux et réduites, souligne un rapport de l’Académie de médecine.

Elles tournent, elles ventent, elles nuisent. Les éoliennes, plus respectueuses de l’écologie, ne le seraient pas tant de la santé humaine. L’Académie de médecine a publié un rapport sur cette technologie verte en plein essor et alerte sur ses possibles conséquences sanitaires. Car si « l’éolien terrestre ne semble pas induire directement des pathologies organiques, il affecte au travers de ses nuisances sonores et surtout visuelles la qualité de vie d’une partie des riverains » et donc leur état général de santé, peut-on lire.

Le rapport répond aux plaintes émises par des associations de riverains qui font état de troubles fonctionnels désormais baptisés le « syndrome des éoliennes ». Qualifiés parfois de troubles purement psychologiques, ces maux seraient plus sérieux que certains veulent bien l'admettre, à en croire ce rapport.





Des symptômes variés

Sous ce syndrome, on retrouve une variété de symptômes : troubles du sommeil, fatigue, nausées, céphalées, acouphènes, troubles de l’équilibre, vertiges, stress, dépression, anxiété, difficultés de concentration, troubles de la mémoire, perturbation de la sécrétion d’hormones stéroïdes, hypertension artérielle, maladies cardiaques ischémiques, tachycardie…

Ces symptômes « ne semblent guère spécifiques et peuvent s’inscrire dans ce qu’il est convenu d’appeler les Intolérances Environnementales Idiopathiques », écrit l’Académie, qui tente de déterminer l’origine des nuisances sanitaires.

Celles-ci peuvent être d’ordre visuel. « La stimulation lumineuse stroboscopique liée à la rotation des pales lorsqu’elles sont observées sous un certain éclairage a été dénoncée comme étant susceptible de provoquer des crises d’épilepsie », peut-on lire. De même, le clignotement des feux de signalisation, « par son caractère répétitif et obsédant la nuit », peut engendrer des troubles. Enfin, la « défiguration du paysage constitue, par son retentissement psychologique et la dévalorisation immobilière qu’elle entraîne, une nuisance réelle ».