Obésité : les boissons gazeuses stimulent l’hormone de la faim

Consommer des boissons gazeuses stimule l’hormone de la faim, la ghréline. Par rapport à l’eau plate, ces breuvages favorisent la prise de poids.

L’eau plate vous ennuie ? Un effort sera peut-être nécessaire. Eaux pétillantes et autres boissons gazeuses n’auraient aucun intérêt pour garder la ligne. A en croire une étude réalisée par l’université de Birzeit (Palestine), ce serait même le contraire. Leurs travaux, parus dans Obesity Research and Clinical Practice, montrent que les boissons contenant du dioxyde de carbone favorisent la prise de poids.

Chez le rat, les résultats ne laissent aucun doute. Un groupe d’animaux a été exposé pendant 6 mois à quatre types de boissons différentes : eau du robinet, eau minérale plate, sodas gazeux et sodas dégazéifiés. Au terme du suivi, les animaux ayant consommé des boissons gazeuses étaient 20 % plus gros que les autres.





L’hormone de la faim stimulée

Les effets du dioxyde de carbone ne s’arrêtent pas là. L’accumulation de graisse dans le foie des rongeurs est plus marquée et la production de ghréline – hormone de la faim – est multipliée par six. Voilà qui expliquerait pourquoi les amateurs de soda sont plus nombreux à développer une stéatose hépatique non alcoolique (NASH).

Les animaux qui ont accès aux boissons gazeuses mangent davantage. Le constat est posé. Mais comme le souligne le site de décodage du service de santé britannique, NHS Choices, « nous ne sommes pas identiques aux rongeurs, de tels résultats devront donc être validés à travers des essais humains. »

Les chercheurs palestiniens se sont donc attelés à reproduire ces observations chez l’homme. 20 volontaires jeunes et en bonne santé ont été recrutés et ont reçu le même régime que les rats.