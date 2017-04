Objectifs ambitieux

La stratégie mondiale du secteur de la santé contre l’hépatite virale, élaborée par l’OMS, vise à dépister 90 % et à traiter. 80 % des personnes ayant le VHB et le VHC d’ici 2030. L’infection à VHB nécessite un traitement à vie et l’OMS recommande actuellement le ténofovir, un médicament couramment utilisé pour le traitement du VIH. On peut guérir l’hépatite C au moyen d’un traitement relativement bref avec des antiviraux à action directe (AAD).

« Nous en sommes à un stade précoce de la riposte à l’hépatite virale, mais la voie à suivre semble prometteuse. Davantage de pays mettent les services contre l’hépatite à la disposition de ceux qui en ont besoin ; un test de diagnostic coûte moins de 1 dollar (US $) et le traitement curatif de l’hépatite C peut revenir à moins de 200 dollars (US $). Mais les données mettent clairement en évidence l’urgence avec laquelle nous devons combler les lacunes en matière de dépistage et de traitement », conclut l’agence.