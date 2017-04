Détresse psychologique

Troubles mentaux sévères : huit millions d’Américains en souffrent

Une vaste étude montre que 3,4 % de la population américaine est atteinte de détresse psychologique sévère, un chiffre en hausse.

La prévalence des troubles psychiatriques augmente aux Etats-Unis. Selon une étude menée par les CDC (Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies), la proportion d’adultes américains atteints de détresse psychologique sévère ne cesse de croître, pour atteindre 3,4 % de la population, soit plus de 8,3 millions de personnes.

Les travaux, publiés dans la revue Psychiatric Services, se fondent les sur données fédérales des services de santé. Ils regroupent des informations sur plus de 30 000 foyers, soit 200 000 Américains âgés de 18 à 64 ans, issues de tous les Etats, les groupes socio-économiques et les horizons culturels.





Pas d'accès aux soins

La détresse psychologique sévère se caractérise par un sentiment de tristesse, de dévaluation de soi-même et d’épuisement psychologique, propres à atteindre le bien-être de l’individu. Les études précédentes avaient évalué à moins de 3 % le taux de la population américaine atteinte de ces troubles.

Les auteurs ont par ailleurs identifié des failles dans la prise en charge des pathologies mentales par les services de santé américains. La littérature met ainsi en évidence des difficultés d’accès aux soins pour les personnes atteintes de détresse psychologique sévère, sans expliquer tout à fait l’origine de ces lacunes.

« Cela pourrait être lié aux pénuries de professionnels, à l’augmentation des coûts liés aux soins non remboursés par les assurances, à la crise… et à d’autres raisons qui nécessitent des investigations plus étayées », écrivent les chercheurs, du NYU Langone Medical Center.