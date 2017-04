Pédiatrie

La fréquence des pleurs des bébés varie selon les pays

Les petits Canadiens, Britanniques et Italiens sont plus souvent en proie à des pleurs terribles que les autres nourrissons. Des différences cultures seraient en cause.

Les bébés canadiens et italiens seraient-ils plus pleurnichards que les autres ? C’est en tout cas ce que semble indiquer une très sérieuse étude de l’université de Warwick (Royaume-Uni) parue dans The Journal of Pediatrics.

Les chercheurs sont parvenus à ces résultats étonnants après avoir analysé une trentaine de publications scientifiques rassemblant plus de 8 700 enfants de moins de 3 mois vivant en Allemagne, au Danemark, Japon, Canada, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.



Des pleurs qui s'amenuisent avec le temps

Les scientifiques ont d’abord estimé qu’en moyenne un nourrisson pleure 2 heures par jour durant les 2 premières semaines de sa vie, puis 2h15 par jour jusqu’à sa 6ème semaine. Heureusement pour les parents, cette période se calme assez rapidement. A environ 3 mois, les enfants ne pleurent plus que 1h10 par jour.

Mais pour les parents canadiens, italiens ou britanniques, la réalité est bien différente. Dans ces pays, les enfants pleurent beaucoup plus qu’au Japon, au Danemark ou aux Pays Bas. Les chercheurs ont constaté des fréquences élevées de périodes de pleurs inexpliqués, durant plus de 3 heures par jour, et ce au moins 3 fois par semaine. Ainsi 34 % des bébés sont concernés au Canada, 28 % en Grande Bretagne et près de 21 % en Italie. A l’inverse, à peine 7 % des nourrissons allemands et 5,5 % des Danois étaient en proie à ces cris incessants. Selon la littérature scientifique, ces période de pleurs intenses concernent en moyenne 11 % des enfants de 12 semaines.