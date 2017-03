Un atlas des maladies génétiques

Ce résultat encourageant fait partie d’une plus large initiative du NHGRI, l’Atlas of human malformation syndromes in diverse populations. Lancé en septembre dernier, il recense, grâce à des photos du visage ou d’autres parties du corps, la diversité des atteintes de plusieurs maladies génétiques dans la population mondiale.

Ce travail vise aussi à étendre les bases de données existantes, qui ne concernaient presque exclusivement que les personnes originaires d’Europe du Nord. Il a déjà servi pour le syndrome de Down, et les chercheurs comptent maintenant la développer pour les syndromes de Noonan et de Williams.

La reconnaissance faciale permettrait aux médecins, même peu équipés, et avec un accès limité à la médecine moderne, de réaliser un test simple et rapide, avec l’unique aide d’un smartphone.

« Les soignants, ici aux États-Unis, comme dans les autres pays disposant de moins de ressources, pourront utiliser l’Atlas et la reconnaissance faciale pour poser des diagnostic précoces, ajoute le Dr Maximilan Muenke, co-créateur de l’Atlas. Des diagnostics plus précoces sont synonymes d’une meilleure prise en charge, qui permettrait de réduire la douleur et le poids de ces maladies sur les enfants, et leurs familles. »