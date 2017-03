Les femmes plus épargnées

Pour l’expérience, 80 participants (40 hommes et 40 femmes) se sont livrés à ce « jeu »… et autant de bourreaux en puissance. En effet, selon ces travaux publiés dans la revue Social Psychological and Personality Science, 90 % des participants étaient là encore prêts à envoyer la dose maximale. Avec une nuance, toutefois : lorsqu’il s’agissait de torturer une femme, le taux de refus des participants était trois fois plus élevé. Le faible échantillon ne permet toutefois pas de tirer de conclusion, préviennent les auteurs.

« Notre étude a, encore une fois, illustré le pouvoir énorme de la situation à laquelle les sujets sont confrontés et à quel point ils peuvent facilement accepter des choses qu'ils trouvent désagréables », soulignent les chercheurs, qui viennent ainsi de démontrer l'invariabilité de la psychologie humaine.