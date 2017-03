La surdité infantile en France

Chaque année, la surdité touche un enfant sur 1 000 en France. Dans une grande majorité, ils sont sourds de naissance pour des raisons génétiques (80 % des cas) ou suite à une infection virale lors de la grossesse. Lorsque la perte d’audition est légère ou modérée et qu’elle touche uniquement une oreille – ce qu’on appelle une surdité unilatérale -, un appareil d’amplification du son est suffisant. Mais pour les enfants atteints de surdité sévère voire profonde bilatérale, l’implant cochléaire est le seul moyen de sortir du silence.

En France, environ 7 000 enfants seraient implantés et près de 700 interventions sont réalisées chaque année. Pour les parents d’enfants sourds et pour les enfants eux-mêmes, l’implant cochléaire est un bouleversement. Les familles interrogées pour une enquête Ipsos réalisée pour la société MED-EL confient qu’une fois que leur enfant était candidat à la chirurgie de l’implant, ils étaient plus optimistes, combatifs et confiants. Et suite à l’opération, plus de 6 sur 10 estiment que ce dispositif a permis d’améliorer son bien-être et sa qualité de vie.