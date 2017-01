Pr François Bricaire

Grippe : "les soignants en Ehpad doivent se faire vacciner"

Compte tenu de la sensibilité particulière des personnes âgées au virus grippal actuellement en circulation, les experts appellent les soignants en EHPAD à se faire vacciner.

Le ministère de la Santé a été informé le 6 janvier dernier par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes de « l’importance exceptionnelle » d'une épidémie de grippe au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Korian Berthelot à Lyon, disposant de 110 places.

Selon l’établissement, 72 personnes ont contracté la grippe et 13 d’entre elles en sont décédées entre le 23 décembre 2016 et le 7 janvier 2017. La moyenne d’âge des personnes décédées est de 91,5 ans. 6 personnes sont encore hospitalisées.

A la demande de Marisol Touraine, l’ARS Auvergne Rhône-Alpes a immédiatement lancé une mission d’inspection afin de contrôler la mise en œuvre par l’établissement, depuis le début de l’épidémie, des recommandations des autorités sanitaires de lutte contre la grippe.





Les soignants doivent montrer l'exemple

Et compte tenu de la sensibilité particulière des personnes âgées de plus de 65 ans au virus grippal actuellement en circulation, la ministre de la Santé a rappelé aux directeurs d’établissements accueillant des personnes âgées de prendre toutes les mesures nécessaires pour contenir l’épidémie et assurer un suivi attentif de l’état de santé de tous les résidents.



Elle appelle également les familles à être particulièrement attentives à la situation de leurs proches.

Cet incident doit provoquer un déclic chez les professionnels de santé, estime le Pr François Bricaire, infectiologue à l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris). « J'insiste sur la nécessité de vacciner les personnels soignants qui s'occupent des personnes âgées ». Si ce mot d'ordre était suivi, on limiterait, selon lui, largement les risques de transmettre le virus lors de la survenue des ces infections nosocomiales.

« Cela aurait notamment un intérêt pour les personnes qui réagissent moins bien à l'injection vaccinale », précise-t-il. Il faut rappeler que sur les 13 décès enregistrés, 6 personnes âgées étaient vaccinées.

En France, la couverture vaccinale des soignants reste en effet une faille récurrente de notre système de santé. Toutes les enquêtes récentes montrent que la majorité des professionnels de santé ne se vaccine pas. Le Pr François Bricaire le regrette est évoque même un taux de couverture « très faible » chez ces collègues. « Il faut également essayer de convaincre les gens au contact des personnes fragiles de se faire vacciner. Sont bien évidemment concernés les familles et les proches », conclut-il.

Pour rappel, 169 foyers de grippe en établissements pour personnes âgées ont déjà été détectés depuis le début de l'épidémie dans l'Hexagone.