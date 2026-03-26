Bruit des transports : un risque négligé pour la santé cardiaque

Métro, bus, voitures : les transports font du bruit. Ces nuisances sonores pourraient avoir des conséquences sur la santé, notamment cardiaque. Des chercheurs de l’American College of Cardiology ont découvert que les personnes vivant dans des zones constamment exposées au bruit des transports avaient un risque significativement plus élevé de subir des "événements cardiaques indésirables majeurs". Leurs résultats sont publiés dans JACC : Advances.

Le bruit des transports augmente le risque d'accidents cardiovasculaires

L’étude a été réalisée grâce aux dossiers médicaux de plus de 1,2 million de patients adultes de la région de Houston aux États-Unis, entre 2016 et 2023. En parallèle, les chercheurs ont utilisé des données nationales sur les bruits de transports. "Globalement, les personnes vivant dans des zones où le bruit des transports est important ont 17 % plus de risques que celles vivant dans des zones calmes de décéder toutes causes confondues, de subir un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, ou de nécessiter une revascularisation coronarienne (intervention visant à déboucher les artères obstruées)", concluent les auteurs. Dans le détail, le bruit routier était associé à un risque accru de 17 %, la combinaison du bruit routier et aérien à un risque accru de 16 % et le bruit ferroviaire important à un risque accru de 10 %.

En revanche, chaque augmentation de 10 décibels du bruit ferroviaire était associée à une hausse de 14 % du risque, contre seulement 3 % pour le bruit routier. "Le bruit ferroviaire est particulier car il est fort et intermittent, souligne le Dr Jad Ardakani, médecin et chercheur clinicien au Houston Methodist Hospital et auteur principal de l’étude. Ces épisodes sonores soudains, surtout la nuit, peuvent perturber l'organisme même s'ils sont perçus comme un bruit de fond."

Le bruit des transports : un facteur de risque cardiovasculaire modifiable

Des études précédentes ont démontré un lien entre ce type de nuisances sonores et le stress, mais les chercheurs américains estiment que le sommeil pourrait également être en cause. Les bruits de circulation pourraient dégrader sa qualité et ainsi avoir différentes répercussions sur la santé.

Or, le Dr Jad Ardakani rappelle que le bruit des transports est rarement pris en compte dans la prévention. "Ces résultats suggèrent que le bruit environnemental devrait être considéré au même titre que les facteurs de risque cardiovasculaires plus traditionnels, concluent le chercheur et son équipe. Il est essentiel d'évaluer notre exposition individuelle au bruit et de trouver des moyens de la réduire."

Différentes pistes sont proposées par les scientifiques dont l’amélioration de l’isolation des habitations et des immeubles ou la plantation d’arbres pour absorber le bruit. Aux particuliers qui le peuvent, ils recommandent de prendre en compte ce type de nuisances sonores dans le choix du logement. "Si le bruit est perceptible dans la chambre à coucher, il pourrait être judicieux d'améliorer l'isolation ou de garder les fenêtres fermées pour réduire l'exposition au bruit", conseillent-ils.