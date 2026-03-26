Troubles de l’attention : quel a été l’impact de la crise sanitaire sur les enfants ?

La pandémie de Covid-19 est terminée, mais elle continue d’avoir des conséquences. Selon une étude parue dans Child Development, la crise sanitaire a perturbé le développement des fonctions exécutives chez les jeunes enfants. D’après les auteurs, des chercheurs des universités américaines d’Harvard et de Berkeley, le taux moyen de développement de ces fonctions après le début de la pandémie était inférieur à la normale.

Fonctions exécutives : des compétences liées à l'attention, aux objectifs et à la maîtrise de soi

"Les fonctions exécutives regroupent un ensemble de processus interdépendants qui sont liés à l'attention, la maîtrise de soi et les comportements orientés vers un but, indiquent les auteurs. (…) Les compétences liées aux fonctions exécutives se développent rapidement pendant l'enfance et favorisent la santé, la réussite scolaire et le bien-être à long terme."

Pour comprendre l’impact de la pandémie de Covid-19 sur ces fonctions, ils ont travaillé à partir de données recueillies entre 2018 et 2023 dans le cadre d’une étude menée dans le Massachusetts. Ils ont analysé un échantillon de plus de 3.100 enfants âgés de 3 à 11 ans. Tous avaient passé un test sur tablette permettant de les évaluer sur une échelle des fonctions exécutives. Le suivi pendant six ans, avant, pendant et après la pandémie, a permis d’observer l’évolution de ces compétences.

La pandémie de Covid-19 a ralenti le développement des fonctions exécutives des enfants

Les résultats montrent que le taux de développement des fonctions exécutives après le début de la pandémie est plus faible en comparaison aux seuils antérieurs. "Nous n'avons pas été surpris qu'une perturbation aussi importante que la pandémie ait affecté le développement des fonctions exécutives des enfants, préviennent-ils. Cela étant dit, l'ampleur de nos résultats est surprenante. Les scores des enfants de notre échantillon étaient significativement inférieurs à la moyenne nationale des scores normalisés pour les enfants du même âge, mesurés avant la pandémie, alors même que ces enfants atteignaient, voire dépassaient, ces scores avant le début de la pandémie."

Selon eux, cela rappelle l’impact "systémique" de la pandémie sur le bien-être des enfants. "Nous savons que des recherches antérieures ont identifié des difficultés importantes et persistantes rencontrées par les enfants et les familles après le début de la pandémie (par exemple, le stress parental, l'instabilité économique, la maladie, l'isolement social et d'autres perturbations de l'éducation et de la garde) comme des facteurs susceptibles de perturber les fonctions exécutives", développent-ils.

Comment améliorer les fonctions exécutives des enfants ?

Pour les scientifiques américains, il est nécessaire de "redoubler d'efforts pour renforcer les compétences des enfants en matière de fonctions exécutives". D’autres travaux ont démontré que des inégalités dès l’enfance sur ces compétences sont corrélées à des difficultés plus tard dans la vie en matière de santé, d’études ou de comportement. "Les efforts déployés aujourd'hui pour soutenir les compétences des enfants constituent une étape essentielle, soulignent-ils. Pour les familles et le personnel éducatif, nos conclusions soulignent l'influence considérable de l'environnement et l'importance de prendre en compte les fonctions exécutives comme un aspect fondamental du développement de l’enfant." Pour les aider dans cette mission, l’équipe projette de réaliser une nouvelle étude afin d’identifier des solutions pédagogiques et politiques, adaptées aux besoins des élèves.