La méthode est en marche ! Vous mangez moins et vous êtes en train de devenir « accro » à l’exercice santé…

Mais ce serait trop simple, et la partie la plus compliquée n’a pas encore été abordée. Car pour ne pas reprendre, ou du moins le plus tard possible, ces kilos qui nous gâchent la vie, il faut bien comprendre pourquoi ils sont arrivés là.

Parce que l’on a trop mangé ? Réponse facile, certes !

Mais pourquoi alors?

Pour calmer une angoisse, pour se faire plaisir dans une vie monotone ou beaucoup trop trépidante, pour oublier une tristesse endémique, pour remplir un vide… Je pourrais passer des heures à énumérer toutes les causes qui nous font nous ruer sur le frigo.

Moi, c’est clair, c’est l’angoisse. Cela n’a pas été bien difficile à trouver la raison, même si je le refusais. Mais, vous allez me dire que ce n’est pas le seul fait de me priver de nourriture qui va me désangoisser.

Vous avez raison, c’est même le contraire…

Alors cercle vicieux ? On pourrait le craindre. Pourtant, c’est encore là que le temps consacré à l’exercice physique va participer à la réussite de cette perte de poids, à la différence des autres méthodes et régimes que j’avais essayés. Ces heures consacrées à la reprise physique de mon corps sont autant de moments que j’ai très vite assimilés à une sorte d’ « auto psychothérapie » même si le terme n’est pas le meilleur, ou du moins inhabituel. On ne va pas régler des années de mal-être en quelques mots…

Mais savoir qu’il va falloir y réfléchir est déjà une étape fondamentale de notre parcours. Je vous l’assure !