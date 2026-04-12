Pourquoi l'immunité des hommes et des femmes évolue différemment

L'ESSENTIEL Les systèmes immunitaires des femmes et des hommes ne vieillissent pas de la même manière, selon une nouvelle étude, ce qui a des conséquences en terme de santé.

Les femmes ont des modifications immunitaires plus marquées avec l’âge, ce qui signifie que le système immunitaire féminin change plus que celui des hommes.

Chez les hommes, ces changements immunitaires étaient moins importants, mais les chercheurs ont identifié un autre problème : une augmentation de certaines cellules sanguines présentant des altérations pré-leucémiques.

Face au vieillissement immunitaire, femmes et hommes ne sont pas égaux. Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont identifié les cellules et les gènes responsables de cette évolution et ont ainsi pu comprendre les différences entre les deux sexes. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Nature Aging.

Comprendre le vieillissement immunitaire en analysant chaque cellule

Pour cela, les scientifiques ont analysé les échantillons sanguins de près de 1.000 participants avec une technologie appelée séquençage d'ARN unicellulaire, capable d’analyser chaque cellule individuellement.

“Jusqu'à présent, la plupart des études analysaient le système immunitaire en se basant sur la moyenne de nombreuses cellules observées simultanément, ce qui rend difficile la détection des effets progressifs du vieillissement, explique Maria Sopena-Rios, première coautrice de l’étude, dans un communiqué. Grâce à l'analyse cellule par cellule et à un échantillon beaucoup plus important, nous avons pu détecter ces schémas et les comparer de manière fiable entre les sexes.”

Grâce à un supercalculateur, les chercheurs ont étudié l'activité de 20.000 gènes dans plus d'un million de cellules sanguines. Ils ont ainsi pu observer l'évolution du système immunitaire au fil des ans et détecter les différences entre les sexes.

Pas le même vieillissement immunitaire en fonction du sexe

Résultats : le vieillissement immunitaire n’est pas le même chez les femmes et chez les hommes. Chez les premières, les scientifiques ont observé des modifications immunitaires plus marquées avec l’âge, ce qui signifie que le système immunitaire féminin change plus que celui des hommes. Cela a pour conséquence une augmentation du risque de maladies auto-immunes, en particulier après la ménopause, ainsi que l’aggravation de certaines pathologies inflammatoires.

Chez les seconds, en revanche, ces changements immunitaires étaient moins importants, mais les chercheurs ont identifié un autre problème : une augmentation de certaines cellules sanguines présentant des altérations pré-leucémiques. Selon eux, cela pourrait, en partie, expliquer la fréquence plus élevée des cancers du sang chez les hommes âgés.

"Le système immunitaire joue un rôle fondamental dans l’ensemble de l’organisme ; les différences que nous avons observées ont donc un impact global très important sur tout le corps, souligne Aida Ripoll-Cladellas, première coautrice de l’étude. Mieux comprendre le vieillissement du système immunitaire peut nous aider à décrypter des processus qui dépassent le cadre du sang et affectent de nombreux tissus.”

À terme, cette découverte pourrait permettre d’améliorer la prévention des maladies les plus à risque chez les hommes et chez les femmes. Les scientifiques espèrent aussi qu’elle aidera à la mise au point de thérapeutiques mieux adaptées à chaque sexe.