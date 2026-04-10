Contraception masculine : une méthode «réversible» sur la bonne voie

L'ESSENTIEL Des scientifiques ont réussi à bloquer complètement la production de spermatozoïdes chez des rongeurs, sans utiliser d’hormones, en ciblant un processus biologique clé appelé la méiose.

Après l’arrêt du traitement, la production de spermatozoïdes a repris chez les souris qui sont redevenues fertiles et qui ont, par la suite, donné naissance à une descendance en bonne santé.

Aucun dommage durable n’a été observé après l’intervention.

Jusqu’à présent, peu de contraceptifs masculins réversibles ont franchi le cap de la mise en application clinique. La raison : "un stade biologique optimal pour une intervention sans danger reste à définir." Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, des chercheurs de l’université Cornell (États-Unis) ont ainsi tenté de développer un contraceptif masculin en se concentrant sur la méiose, qui constitue un point de contrôle naturel dans la production de spermatozoïdes, où une inhibition transitoire pourrait permettre un contrôle précis et réversible de la fertilité. "Nous ne voulions pas affecter les cellules souches spermatogoniales, car leur destruction rendrait un homme stérile définitivement", a expliqué Paula Cohen, qui a dirigé les travaux.

Le JQ1 entraîne "la mort des cellules en développement à ce stade"

Afin de savoir si la méiose est une bonne cible, l’équipe a utilisé le JQ1, un inhibiteur de petite molécule initialement développé pour étudier le cancer et les maladies inflammatoires. Cette molécule, non-adaptée à un traitement en raison de ses effets secondaires neurologiques, est connue pour interférer avec une étape de la méiose appelée prophase I. "Le JQ1 agit en perturbant la méiose durant la prophase I, entraînant la mort des cellules en développement à ce stade. Il bloque également l'activité des gènes nécessaires aux étapes ultérieures de la spermatogenèse."

Cibler la méiose peut interrompre la production de spermatozoïdes de manière sûre et réversible

Pour tester cette approche, les auteurs ont administré le JQ1 à des souris pendant trois semaines. Durant cette période, la production de spermatozoïdes s'est complètement arrêtée et des aspects clés de la méiose, notamment le comportement des chromosomes durant la prophase I, ont été perturbés. Une fois le traitement terminé, la récupération de la méiose a commencé. En six semaines, la plupart des processus ont repris, ainsi qu'une production de spermatozoïdes saine. Par la suite, les scientifiques ont incité les rongeurs à se reproduire. "Leur descendance était en bonne santé et capable de se reproduire."

Face à ces résultats encourageants, les chercheurs indiquent que si ce contraceptif masculin était développé pour les êtres humains, il pourrait être administré par injection tous les trois mois ou éventuellement par patch pour en maintenir l'efficacité. Cependant, avant cela, des essais testant la sécurité doivent être menés.