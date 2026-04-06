One Health : notre santé dépend aussi de celle de la planète

L'ESSENTIEL Le sommet One Health souligne le lien entre santé humaine et environnement.

Les zoonoses, la pollution et l’alimentation sont des enjeux majeurs.

L’antibiorésistance pourrait devenir une crise sanitaire mondiale.

La santé de l’être humain est étroitement liée à celle des animaux, des plantes, des planctons, des abeilles, des oiseaux, des vers de terre : de l’environnement. C’est la piqûre que voudrait rappeler le sommet international "One Health" organisé à Lyon les 6 et 7 avril. Porté par la France, l’événement a le mérite de faire la lumière sur des défis globaux, des pandémies aux pollutions, en passant par l’alimentation et l’antibiorésistance.

Zoonoses et pollutions : deux menaces majeures

Au cœur des discussions : les zoonoses, ces maladies transmises de l’animal à l’humain. Depuis les années 1940, près de 75 % des maladies infectieuses émergentes proviennent des animaux. Dengue, chikungunya ou paludisme progressent avec le changement climatique, qui étend les zones de vie des moustiques et tiques. "La pandémie de Covid nous l'a enseigné : notre santé dépend de la protection du vivant", a rappelé Emmanuel Macron - qui sera présent au sommet le 7 avril, avec plusieurs autres chefs d’Etats, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé - dans un communiqué vidéo repéré par TF1. "Penser ensemble la préservation de la santé et la protection de la nature" : tel est le mot d’ordre défendu par le président.

Autre enjeu majeur : les expositions aux pollutions. Air, eau, sols… aucun milieu n’est épargné. Selon l’Organisation mondiale de la santé, neuf personnes sur dix respirent un air pollué, responsable de 7 millions de morts prématurées chaque année. Cette pollution, liée notamment aux énergies fossiles, favorise maladies respiratoires, cardiovasculaires, cancers et diabète. Les experts alertent aussi sur le plastique, qualifié de "danger grave, croissant et sous-estimé" pour la santé humaine. Le sommet ambitionne ainsi de "servir de plateforme" pour avancer sur des dossiers clés comme le traité international contre la pollution plastique.

Plus d’alimentation saine et moins d’antibiotiques

L’alimentation constitue un autre pilier. Malnutrition, obésité, carences : ces problématiques coexistent à l’échelle mondiale. "Promouvoir des pratiques agricoles bénéfiques" est un objectif central du sommet, selon le communiqué. Enfin, la résistance aux antibiotiques inquiète fortement. L’OMS parle d’une "pandémie silencieuse". En cause : une utilisation excessive chez l’humain comme chez l’animal. Résultat, des bactéries deviennent résistantes, avec un impact environnemental via la contamination des sols et des eaux. D’ici 2050, plus de 39 millions de décès pourraient être liés à cette antibiorésistance.c