Delirium : une confusion lors d'une hospitalisation doit-elle inquiéter ?

L'ESSENTIEL Le delirium, aussi appelé syndrome confusionnel, est une affection cérébrale aiguë qui se caractérise par des troubles cognitifs et comportementaux.

Selon une nouvelle étude, un délirium survenant lors d’une hospitalisation est associé à un risque accru de démence.

Ce lien est particulièrement fort chez les personnes âgées en bonne santé avant leur hospitalisation.

30 % des patients âgés hospitalisés sont concernés par le delirium, aussi appelé syndrome confusionnel, selon les Hospices civils de Lyon (HCL). Cette affection cérébrale aiguë se caractérise par des troubles cognitifs et comportementaux. Elle fait généralement suite à un facteur déclenchant, comme une infection ou une intolérance médicamenteuse.

Delirium : "Il ne faut surtout pas le minimiser en le qualifiant de simple confusion passagère"

Selon une nouvelle étude, publiée dans la revue The Lancet Healthy Longevity, les personnes âgées qui développent un delirium lors d'une hospitalisation ont plus de risques de développer une démence par la suite. Et ce, quel que soit l'état de santé antérieur. Mais chez celles relativement en bonne santé avant leur hospitalisation, c’est-à-dire ne souffrant pas ou peu de maladies chroniques et n’ayant pas d’antécédents médicaux, ce risque serait encore plus élevé.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont analysé les données de santé de 23.558 adultes âgés de 65 ans et plus. Leur objectif était d’étudier le lien entre le delirium et le risque de démence dans les années à venir. "En tant que gériatre, je vois régulièrement des patients souffrant de délire lors d'une maladie aiguë, et je constate à quel point cela peut être effrayant et angoissant pour les patients et leurs familles, explique la Dr Rose Penfold, l’une des auteures, dans un communiqué. Il ne faut surtout pas le minimiser en le qualifiant de simple confusion passagère."

Délirium : 3 fois plus de risque de démence chez les patients initialement en bonne santé

En effet, d’après les résultats des chercheurs, les patients atteints de delirium présentent un risque plus élevé de démence, quel que soit leur état de santé initial. Mais le plus étonnant est que ce risque augmente chez ceux en bonne santé avant l’hospitalisation. Ces derniers sont trois fois plus susceptibles de développer une démence et leur risque de décès est aussi plus important. "Le délire est un signal d’alerte important pour la santé cérébrale future, ce qui souligne la nécessité d'une évaluation systématique du delirium à l'hôpital, ainsi que d'une communication claire et d'un suivi après la sortie.”