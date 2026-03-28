Cette astuce simple réduit les risques de décès prématurés des femmes

L'ESSENTIEL Les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée pour rester en bonne santé.

Les femmes qui suivent cette recommandation à la quarantaine ont moins de risque de décéder de mort précoce par la suite.

Leurs risques sont deux fois moindres par rapport aux femmes moins actives.

Pour rester en bonne santé, la recommandation de tous les professionnels de santé est d’avoir au moins 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée (randonnée, vélo, natation, golf, aérobic ou encore monter des escaliers, le ménage, le jardinage) par semaine lorsqu’on est adulte (18-64 ans). Les femmes ont tout intérêt à suivre ce conseil à partir de la quarantaine. Une étude de l’université de Sydney montre que les quinquagénaires féminines qui ont 2h30 d’activités physiques réparties dans la semaine, avaient deux fois moins de risques de mourir que les femmes plus sédentaires.

Santé des femmes : deux fois moins de risque de décès prématurés pour les quadragénaires actives

Pour ces travaux présentés dans la revue PLOS Medicine, les chercheurs ont repris les données de 11.169 femmes nées entre 1946 et 1951. Ces participantes ont été interrogées à neuf reprises entre 1996 et 2019, soit environ tous les trois ans. Elles étaient notamment interrogées sur leur hygiène de vie et leur activité physique.

En analysant les données, l’équipe a constaté que le respect des recommandations concernant l'activité physique tout au long de la quarantaine était associé à un risque de mortalité toutes causes confondues deux fois moindre chez les femmes. Ainsi, l'incidence des décès était de 5,3 % chez les volontaires qui atteignaient l’objectif de 150 min hebdomadaires d’exercices modérés, contre 10,4 % chez les moins actives.

"L'ampleur de l'effet semblait similaire, voire plus marquée, pour la mortalité par maladies cardiovasculaires et cancer, bien qu'une plus grande incertitude quant à ces estimations rende les résultats moins concluants, probablement en raison d'un nombre plus faible de décès dus à ces causes", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

Activité physique : il faut encourager les femmes à respecter les recommandations

"Cette étude confirme les preuves de plus en plus nombreuses selon lesquelles le maintien d'un mode de vie actif à la quarantaine est bénéfique pour la santé", affirment les scientifiques. "Il convient d'encourager les femmes à respecter les recommandations en matière d'activité physique tout au long de leur quarantaine afin de profiter de ces bienfaits", ajoutent-ils.

Binh Nguyen de l'Université de Sydney, auteur principal de l’étude, conclut : "rester active tout au long de la quarantaine peut avoir un impact réel sur la santé à long terme des femmes. Notre recherche montre que le maintien des niveaux d’activité physique recommandés pendant plusieurs années contribue à prévenir les décès prématurés".